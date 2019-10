Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic, Boris Johnson, i-a dat asigurari presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, ca urmeaza sa ii fie trimisa o scrisoare chiar sambata seara pentru a i se face cunoscuta cererea Londrei de a se amana din nou Brexitul, prevazut in mod normal pentru 31 octombrie, potrivit AFP…

- Comisia Europeana așteapta ca guvernul britanic condus de Boris Johnson sa o informeze, cât mai curând posibil, care vor fi urmatorii pași privind derularea Brexitului, dupa ce Parlamentul a decis amânarea votului asupra acordului convenit de Londra cu Bruxelles.Potrivit The…

- Parlamentul britanic s-a reunit sambata pentru o sedinta extraordinara consacrata acordului privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, prima sedinta organizata intr-o sambata dupa cea consacrata razboiului din Malvine, acum 37 de ani, transmit AFP si Reuters potrivit Agerpres. Legislatorii…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca va respecta legea dar tot o sa scoata Regatul Unit din Uniunea Europeana la sfârșitul lunii octombrie, indiferend daca ajunge la un acord cu UE sau nu, transmite Reuters. O lege votata de Parlamentul de la Londra luna aceasta prevede ca Johnson…

- Regina Elisabeta a II-a a promulgat astazi legea care-l impiedica pe premierul conservator Boris Johnson sa retraga Regatul Unit din Uniunea Europeana (UE) fara un acord pe 31 octombrie 2019. Acesta este ultimul pas in circuitul legislativ al acestei legi, adoptata saptamana trecuta de parlamentul de…

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut marti Camerei Comunelor sa nu adopte proiectul de lege prin care adversarii Brexitului incearca sa-l oblige sa ceara o noua amanare a iesirii din UE in lipsa unui acord cu Bruxelles-ul sau in lipsa unui accept al legislativului de la Londra pentru un Brexit fara…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat, joi, ca o solutie ar putea fi gasita "in 30 de zile" cu privire la problema frontierei irlandeze (mecanismul backstop), in vederea unei iesiri ordonate a Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE). "In cadrul a ceea ce s-a negociat trebuie sa…