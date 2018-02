Scrieri necunoscute ale lui Tolkien vor fi expuse pentru public la Oxford

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial sesizarea de neconstitutionalitate privind modificarea Legii 317 care vizeaza organizarea CSM. „Cu oarecare satisfactie va anunt ca ne-am pronuntat asupra celei de-a treia legi a Justitiei, respectiv legea 317 privind organizarea CSM. Solutia este de…

- Biblioteca Județeana “Alexandru și Aristia Aman” celebreaza dragostea prin organizarea unei expoziții diverse. Incepand cu data de 14 februarie și pana la finalul lunii in curs, cititorii și utilizatorii bibliotecii vor putea vizita expoziția de carți și dvd-uri cu titlul ...

- Primaria Municipiului Dej, in colaborare cu Centrul Național de Informare și Promovare Turistica, organizeaza o expoziție de pictura și grafica dedicata sarbatorii naționale – Ziua Brancuși. Vernisajul expoziției va avea loc luni, 19 februarie, cu incepere de la ora 12, la Galeria de Arta Dej. Vor expune…

- Mancatul in ritm lent, dar si renuntarea la gustarile de dupa cina si evitarea meselor tarzii ar putea fi cheia catre prevenirea ingrasarii, sugereaza un studiu recent, citat luni de Press Association. In cadrul cercetarii publicata in jurnalul BMJ Open, expertii au analizat informatii privind starea…

- Prezente la un meci de hochei desfasurat la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyongChang, majoretele lui Kim Jong Un au cantat pe toata durata meciului si s-au sincronizat precum la paradele din Coreea de Nord. JO DE IARNA 2018. Cum arata MAJORETELE lui Kim Jong-Un la Jocurile Olimpice de iarna…

- Turiștii care s-au lasat purtați pe strazile Veneției, la celebrul Carnaval, au putut admira și o colecție de maști și costume populare tradiționale romanești, pe langa faimoasele maști venețiene. Astfel, in casa lui Nicolae Iorga din Veneția, ce gazduiește astazi Institutul Cultural…

- Va invitam sa vizitați expoziția de arta plastica INTERFERENȚE, deschisa la Galeria de Arta Turda pana in 21 februarie. Expozanții sunt artiști profesioniști din Cluj Napoca. ……………………..……………………..……………………..……….. Program de vizitare:

- Detasamentul de pompieri Zalau a fost solicitat sa intervina marti seara la ora 23.34, la un incendiu izbucnit la o locuinta (constructie improvizata) situata pe strada Mihai Eminescu din municipiu. Cauza probabila de incendiu a fost de natura termica (de la un mijloc de incalzit nesupravegheat sau…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj porneste o serie de expozitii cu artistii plastici gorjeni care au fost prezenti la Expozitia „100 de artisti pentru 100 Romania” de la Sala Brancuti a Palatul Parlamentului- Bucuresti. In data ...

- Sistemul imunitar si nu mostenirea genetica ar reprezenta factorul-cheie in preventia cancerului, conform unui studiu publicat in cea mai recenta editie a jurnalului Proceedings of the National Academy of Sciences, citat de Press Association.

- Consiliul Județean Brașov, Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov, Muzeul „Vasile Parvan” Barlad și colecționarul ing. Cristian Dumitru, București, va invita vineri, 2 februarie 2018, ora 12:00, la sediul din Piața Sfatului nr. 25, la deschiderea expoziției „TRENCH ART ‒ ARTA TRANȘEELOR”. In anul in care…

- Muzeul Bucovinei organizeaza in perioada 01.02.2018 – 28.02.2018, la Cetatea de Scaun in Casei Custodelui expoziția Cahle descoperite in Cetatea de Scaun a Sucevei . Vor fi expuse 17 piese originale (și fotografii) descoperite in urma sapaturilor arheologice intreprinse de-a lungul timpului in arealul…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare organizeaza joi 1 februarie de la ora 13.00, in Galeria de Arta a Centrului de Creație, expoziția itineranta dedicata Anului European al Patrimoniului Cultural, „Constelații romanești tradiționale” și „Semnele cerului”-…

- Actorul Michael J. Fox promite o donatie de peste 100.000 de lire pentru finantarea unei aplicatii destinate monitorizarii simptomelor bolii Parkinson, realizata de un cercetator britanic, informeaza luni Press Association, preluata de Agerpres.

- Galeria de Arta „Ion Irimescu" din municipiul Suceava prezinta publicului expoziția „Anuala 2017", care etaleaza lucrarile membrilor filialei locale a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania.Expoziția, care a fost prezentata la vernisaj de Delia Ioana Leizeriuc, reunește ...

- Expozitia "Romania in Primul Razboi Mondial", care ilustreaza pas cu pas, cu ajutorul fotografiilor, documentelor si obiectelor prezentate, istoria acestei conflagratii si unificarea natiunii romane, se va deschide joi, la Muzeul Armatei din Toledo. Inaugurarea va avea loc in prezenta ambasadorului…

- Vineri, 26 ianuarie, cu incepere de la ora 17:00, va avea loc la Galeria de Arta a municipiului Dej, vernisajul Contraste și armonii. Expoziția va reuni lucrari realizate de 13 artiști plastici. Expoziția este deschisa intre 26 ianuarie - 14 februarie.

- Universitatea din București, prin Facultatea de Istorie, lanseaza miercuri, 24 ianuarie 2018, de ziua Micii Uniri de la 1859, seria de activitați destinate invațamantului preuniversitar desfașurate in cadrul programului de celebrare a Centenarului Romaniei. Evenimentul de deschidere va reuni specialiști…

- Regizorul trilogiei "Lord of the Rings", Peter Jackson, lucreaza la un film 3D despre Primul Razboi Mondial, relateaza luni agentia britanica Press Association. Regizorul laureat al premiului Oscar a restaurat inregistrari de arhiva de 100 de ani, dintre care unele nu au fost vazute niciodata,…

- ICR Madrid, in colaborare cu Muzeul Armatei din Toledo si Muzeul National de Istorie a Romaniei organizeaza, cu ocazia Centenarului Primului Razboi Mondial, in perioada 25 ianuarie - 20 februarie, expozitia "Romania in Primul Razboi Mondial"...

- "Suntem foarte mandri ca avem, anul acesta, trei elevi admisi la Oxford, care deja au primit raspunsul si ceea ce este deosebit este ca toti trei elevii provin din aceeasi clasa, a XII-a A. Au mers umar la umar in cei patru ani de liceu, doi dintre ei sunt admisi si la Imperial College London, iar…

- Miercuri, 17 ianuarie 2018, incepand cu ora 17.00, in sala de expoziții de la etajul Castelului Karolyi din municipiul Carei a avut loc vernisajul expoziției de arta fotografica, intitulate „RETROSPECTIVE”, a artistului fotograf dr. Hago Attila Nandor, președinte al Foto Clubului „Vasile Venig Laszlo”…

- Galeria „Kadar Laszlo” din Covasna gazduiește astazi, de la ora 17.00 vernisajul expoziției „Cai legendari”. Expoziția cuprinde lucrari realizate de participanții celei de-a XXV-a ediții a taberei de creație „Incitato”. Vernisajul va fi prezentat de catre, Gazda Jozsef, critic de arta, iar programul…

- Zeci de costume populare, datand de la inceputul secolului al XX-lea si pana in prezent, au putut fi admirate, vineri seara, la Galeriile "Casa cu lei" din Bistrita, in cadrul unei expozitii organizate de creatorul de arta populara Virginia Linul, menita sa marcheze implinirea a 100 de ani de la…

- Sambata, 13 Ianuarie 2018, de la orele 18:00, Galeria IAGA Contemporary Art organizeaza finisajul expoziției #808080 a artistului Liviu Bulea, curatoriata de Olimpia Georgeta Bera. Expoziția #808080 se prezinta sub forma unor conglomerate concepute in forme bidimensionale variabile ca dimensiune, unele…

- Muzeul National Cotroceni organizeaza duminica, 14 ianuarie 2018, ora 17.00, in Spatiile medievale, vernisajul expozitiei „Marea Unire. De la victoria in Primul Razboi Mondial la incoronarea suveranilor Romaniei Mari”, continuand astfel seria manifestarilor culturale dedicate Centenarului Marii Uniri.

- Guvernul britanic a anuntat noi masuri pentru reglementarea vanzarii dispozitivelor cu laser nesigure, inclusiv consolidarea masurilor de protectie, pentru a opri introducerea in tara a unor astfel de instrumente cu putere ridicata. Ministrii au declarat ca, in urma unei cresteri recente…

- F. T. Potrivit unui comunicat de presa al Sindicatului Equitas, din cadrul Penitenciarului de Femei de la Targșor, pe langa multele dificultați cu care se confrunta angajații instituției – una dintre ele fiind lipsa cronica de personal – , o mare problema pentru angajați o reprezinta faptul ca, in contextul…

- O jiletca a lui Petru cel Mare, rochii ale imparatesei Ecaterina a II-a si ale ultimei tarine Alexandra, ucise de bolsevici, pot fi admirate la Sankt Petersburg, in cadrul unei expozitii permanente care prezinta publicului sute de costume de epoca pastrate in colectia Muzeului Ermitaj, informeaza AFP.…

- In acest context, elevii Clubului Copiilor din municipiul Blaj au pregatit un program artistic in care talentul și munca depusa au putut fi apreciate de toți cei prezenți, deopotriva. In prezența cadrelor didactice, a parinților dar și a bunicilor, micuții și-au susținut programul artistic și nu au…

- Se spune ca o imagine face cat 1.000 de cuvinte, dar atunci cand sincronizarea este perfecta, efectul poate fi decris in mult mai mulți termeni. Chiar daca nu ești cel mai bun fotograf din lume, daca ești omul potrivit la locul potrivit, in momentul oportun, tot ce trebuie sa faci pentru a surprinde…

- Cum arata cu adevarat, Mihai Viteazul? Intrebarea are, acum, un raspuns. Un sculptor a realizat in premiera naționala portretul tridimensional al acestuia, pe baze științifice, utilizand masuratorile realizate de un antropolog in anul 1920 și folosindu-se de proceduri de reconstrucție faciala specifice…

- Prefectura Brasov a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca zilele de 14, 15 si 16 decembrie sunt declarate zile de doliu national pe teritoriul Romaniei in memoria Majestatii Sale Regele Mihai al Romaniei, sef al statului roman intre anii 1927-1930 si 1940-1947. In aceste zile, toate institutiile…

- Dorul are culori calde, de galben, auriu sau oranj. Asa simte artista Camelia Craciun, care a vernisat o noua expozitie intitulata „d'Or”. Un titlu ce trimite deopotriva la aur, cat si la sentimentul aparte de dor. Expozitia, gazduita de Galeria Kronart, cuprinde 20 de lucrari, rodul a 9 luni de munca.…

- Marți, 5 decembrie 2017, la Galeria de Arta din Baia Mare, a avut loc inchiderea Anualei de Arhitectura Nord-Vest 2017. Acest eveniment se adreseaza in egala masura locuitorilor si institutiilor Municipiului Baia Mare, fiind o sansa inedita de implicare in formarea unei noi viziuni privind valorile…

- Expozitia valorifica documente fotografice, audio si video inregistrate in Arhiva de Folclor a Moldovei si Bucovinei din 1970 pana in prezent. Fondata de profesorul Ion H. Ciubotaru si adunata alaturi de cercetatoarele Lucia Berdan, Lucia Cires si Silvia Ciubotaru, arhiva gazduieste peste 300.000 de…

- Galeria "Ion Irimescu" Suceava gazduieste, in perioada 8-31 decembrie, expozitia "Recuzita.Plus", prima expozitie de autor la Suceava a graficianului Mihail Voicu. Va fi expusa o selectie de 25 de piese executate in tehnici specific graficii -gravura sau grafica de sevalet. Majoritatea lucrarilor ...

- Expozitia "Identitate culturala in Dobrogealdquo;, vernisata pe 18 noiembrie la Galeria de Arta "Virgil Comanldquo;, cu muzica si dans, mai poate fi vizitata pana de Mos Nicolae. Cu acest prilej, mai puteti admira modul prin care trei artiste ale comunitatii aromane, Mariana Constantinescu, Laura Armeanu…

- O expoziție de creații artistice cu tematica anticorupție ale unor elevi bucureșteni va putea fi vazuta la ArCub, in perioada 4 - 9 decembrie. Evenimentul este derulat de DGA, în parteneriat cu Asociația Pro Democrația, Inspectoratul Școlar al Municipiul București,…

- Future Museum, galeria de arta a Centrului Ceh, se redeschide miercuri, 29 noiembrie, la ora 19:00, cu expozitia Allegro Molto Lento – b, semnata de Joao Tabarra si Andrei Ujica – o instalatie care combina imaginea si sunetul intr-o forma care traduce natura si istoria. Expozitia are loc in perioada…

- Societatile cultural-patriotice mai jos semnate au luat act cu indignare de faptul ca la Muzeul National de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca s-a organizat o expozitie intitulata „Coronatus in Regem Hungariae”, in colaborare cu Muzeul National al Ungariei, faptul fiind perceput ca o sfidare jignitoare…

- Fiecare emoție are un scop și aduce un beneficiu pentru evoluția speciei – chiar și plictiseala. Imaginați-va doar o lume în care nimeni nu s-ar plictisi – am fi cu toții continuu entuziasmați de orice lucru. Dar asta nu e tot. Rolul plictiselii este mai important decât…

- Maria Ionescu este pensionara și picteaza, sporadic, de copil. Expoziția ei de pictura intitulata „Gingașie”, pe care am putut-o aprecia in holul Bibliotecii Județene „Marin Preda”, ne-a impresionat și ne-a demonstrat ca Maria Ionescu este foarte sensibila și dorește, prin ceea ce face, sa daruiasca…

- Expoziția "Japonia, File de atlas - Harți nipone din secolul XIX", care reunește piese prezentate in premiera in Romania, se va deschide pe 22 noiembrie, de la ora 18,00, la Muzeul Național al Harților și Carții Vechi. "Harțile din expoziție fac parte din colecția…

- Masa rotunda și expoziții dispuse pe trei etaje la Centrul de Interes Centrul de Interes iși deschide ușile pentru publicul clujean vineri, 24 noiembrie, la un nou eveniment amplu de arta contemporana. De la ora 16:00, în lobby-ul de la etajul 1 al Centrului, publicul are ocazia sa asiste…

- Sute de produse realizate de persoane cu dizabilitați din Harghita au fost prezentate, luni, intr-o expoziție organizata la Miercurea Ciuc, cu rolul de a crea o punte de legatura cu membrii comunitații locale. În holul Teatrului municipal au fost expuse produse dintre cele mai diverse,…

- Colectia este formata din 50 de tablouri ce poarta semnatura a 30 de artisti romani si 10 internationali din tari precum Portugalia, Spania, Franta, Italia, Belgia, Polonia si este reunita intr-un catalog oferit publicului prezent la acest eveniment. In deschidere au vorbit directorul CCJ Ionel Bulbuc…