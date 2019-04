Stiri pe aceeasi tema

- Team Bobe a castigat All Star Game 2019 la baschet masculin, vineri seara, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, cu scorul de 110-103 (32-20, 35-29, 18-26, 25-28) in disputa cu Team Kuti. Echipa condusa de Bogdan ''Bobe'' Nicolescu (CSM CSU Oradea) a condus jocul de la un capat la altul…

- Petre Apostol Componenti ai echipei Tricolorul LMV Ploiesti in sezonul trecut, cand au castigat titlul national la volei, Julian Bissette, Jose Carrasco Angulo, Alexander Kullo si antrenorul Sergiu Stancu (acum la CS Arcada Galati), Cristian Bartha, Philipp Kroiss (la Volei Municipal Zalau), Laurentiu…

- SCM ''U'' Craiova se mentine in fruntea clasamentului Diviziei A1 la volei masculin, dupa ce a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 3-0 (25-17, 25-16, 25-9), sambata, pe teren propriu, in etapa a treia din faza secunda a campionatului. Filip Sestan a reusit 15…

- SCM ''U'' Craiova a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 3-0 (25-22, 25-23, 25-19), sambata, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 20-a a Diviziei A1 la volei masculin. Filip Sestan (21 puncte) si Laurentiu Lica (16) au fost cei mai buni de la craioveni. Liderul ACS Volei…

Seria meciurilor de pe teren propriu din sezonul regular, editia 2018-2019, al Diviziei A1, se apropie de final pentru echipa CSM Campia Turzii, care in ultima partida de acasa vor intalni sambata 2...

- CS Dinamo Bucuresti a intrecut-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 3-1 (25-21, 26-28, 25-20, 25-19), sambata, in Sala Dinamo, intr-o partida din etapa a 15-a a Diviziei A1 la volei masculin. Bozidar Cuk, cu 21 de puncte, a fost cel mai bun de la Dinamo. Arvydas Miseikis a avut 16 puncte, iar Costa…

- Sfarsitul de saptamana se anunta dificil pentru formatiile de volei ale SCM „U“ Craiova. Echipa feminina intalneste sambata, de la ora 10.30, in Sala Sporturilor „Ion Constantinescu“, pe CSU Poli Timisoara, contand pentru etapa a 15-a din Divizia A2 Vest. ...