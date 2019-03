Stiri pe aceeasi tema

- Meci special sambata pentru fetele de la CSU Universitatea de Vest. Divizionara secunda timisoreana va fi gazda fostei campioane europene CSM Bucuresti, intr-un joc din optimile Cupei Romaniei. Handbalistele localnice spera ca vor avea parte de ajutor din tribuna, meciul se disputa in Sala „Constantin…

- Jandarmeria Romana a emis in aceasta seara un comunicat de presa și a anunțat primele masuri luate impotriva suporterilor dupa incidentele violente de la meciul Steaua - Dinamo 26-25, din semifinalele Cupei Romaniei. CONTEXT: Inainte de startul meciului, ultrașii din Peluza Sud Steaua i-au atacat pe…

- Federația Romana de Handbal a comunicat ca vanzarea biletelor pentru jocurile Final-Four-ului Cupei Romaniei la handbal masculin, de la Focșani, din zilele de 9 și 10 martie, va fi facuta incepand de maine, 27 februarie 2019, online pe site-ul www.entertix.ro si www.frh.ro/bilete, dar și la hypermarketul…

- Campioana Romaniei la volei feminin, CSM Bucuresti, a pierdut miercuri, pe teren propriu, cu formatia poloneza Chemik Police, scor 2-3, in al cincilea meci din grupa E a Ligii Campionilor. CSM ramane pe locul 3 si rateaza orice sansa la sferturile de finala.

- La sediul Federației Romane de Handbal, a avut loc tragerea la sorți a partidelor din optimile de finala ale Cupei Romaniei, la feminin. CSU UVT Timisoara, ultima clasata in liga secunda, seria „D”, are un adversar celebru. De fapt cea mai cunoscuta si performanta echipa romaneasca din ultimii ani,…

- SCM Timisoara a avut parte de o tragere la sorti favorabila, miercuri, la stabilirea meciurilor din sferturile de finala ale Cupei Romaniei de baschet... The post Baschet masculin – Cupa Romaniei >> „Leii”, duel cu Dinamo pentru calificarea in Final Four appeared first on Renasterea banateana .

- BC CSU Sibiu, liderul la zi al Ligii Nationale, va juca in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la baschet masculin contra formatiei SCM ''U'' Craiova (locul 3 in campionat), potrivit tragerii la sorti efectuate miercuri. ''In Cupa Romanei vom intalni SCM 'U' Craiova si ne dorim extrem de mult calificarea…

- Prim-divizionara de baschet masculin SCM Timișoara a incheiat prima parte a campionatului cu o a treia deplasare consecutiva. Dupa doua victorii in București (cu Steaua și cu Dinamo), alb-violeții, lipsiți de aportul coșgheterului Vladan Vukosavljevici, care nu a facut deplasarea din pricina unei raceli,…