Stiri pe aceeasi tema

- „Leii din Banat” au pierdut „finala” pentru locul 5 cu argesenii dupa trei jocuri. In meciul decisiv, disputat in aceasta seara in sala „Constantin Jude”, oaspetii BCMU FC Arges Pitesti au castigat pe final, scor 79-72. SCM Timisoara e mai ingrijorata insa de esecurile in serie din afara terenului,…

- Fiul patronului unei pensiuni din Timișoara a ajuns in spital dupa ce a fost rupt in bataie de unul dintre reprezentanții firmei de paza care au asigurat securitatea la petrecerea Spontan, organizata, aseara, la Muzeul de tramvaie Corneliu Miklosi al STPT, de pe bulevardul Take Ionescu din Timișoara.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila și-a continuat astazi periplul prin Ardeal și Banat insa, deși a ales sa evite Timișoara, nu a scapat de scandarile care i-au insoțit vizitele de la Cluj-Napoca sau Arad. Astfel, in fața primariei din Giarmata Vii au fost mobilizați zeci de jandarmi, fiind creat un perimetru…

- Prim-ministrul Viorica Dancila și-a continuat astazi periplul prin Ardeal și Banat insa, deși a ales sa evite Timișoara, nu a scapat de scandarile care i-au insoțit vizitele de la Cluj-Napoca sau Arad. Astfel, in fața primariei din Giarmata Vii au fost mobilizați zeci de jandarmi, fiind creat un perimetru…

- Prim-ministrul Viorica Dancila și-a continuat astazi periplul prin Ardeal și Banat insa, deși a ales sa evite Timișoara, nu a scapat de scandarile care i-au insoțit vizitele de la Cluj-Napoca sau Arad. Astfel, in fața primariei din Giarmata Vii au fost mobilizați zeci de jandarmi, fiind creat un perimetru…

- O inedita expozitie a Asociatiei Acuarelistilor din Roma, intitulata „Acuarele romane”, va fi gazduita de Cafe Klapka de pe strada A. Pacha incepand cu data de 10 mai, si va putea fi vazuta timp de aproape o luna. Peste 20 de artisti plastici italieni expun in jur de 50 de lucrari, despre care organizatorii…

- „Leii din Banat” le-au dat practic inapoi celor din Banie victoria obtinuta la Craiova in primele doua intalniri din sferturile play-off-ului. SCM Timisoara a cedat prima intalnire de pe teren propriu cu SCMU, scor 78-90, si oltenii au devenit astfel favoriti la calificare. Primul sfert a fost acontat…