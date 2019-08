Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica Timișoara incepe sezonul cu un meci important. Dupa testele reușite de la Cupa Poli, pe care a caștigat-o in fața Potaissei Turda, a celor de la SCM Bacau și a sarbilor de la Metaloplastika Sabac, handbaliștii alb-violeți joaca cu trofeul pe masa: Supercupa Romaniei. Fiind caștigatoare…

- Handbalistii alb-violeti pot incepe sezonul 2019-20 cu un nou trofeu. Detinatoare a Cupei Romaniei, SCM Politehnica da piept duminica cu rivala Dinamo, campioana la zi, pe teren neutru, la Brasov. Pero Milosevic, tehnicianul alb-violetilor, e optimist desi elevii sai nu s-au bucurat de cele mai bune…

- SCM Politehnica s-a reunit saptamana aceasta pentru un sezon pe mai multe fronturi. Alb-violetii vor incepe din weekendul urmator sa dispute si jocuri-test cu adversari din Liga Zimbrilor si nu numai. Elevii lui Pero Milosevic vor deschide noul sezona inter prin jocul cu Dinamo din Supercupa Romaniei!…

- SCM Politehnica se va reuni joi pentru noul sezon, in care revine in cupele europene. Alb-violetii nu stiu insa deocamdata locatia primei sedinte de pregatire, deoarece suprafata salii „Constantin Jude” e din nou in lucrari. Timisorenii au anuntat cateva mutari la nivelul staffului tehnic si isi afla…

- Campioana SCM Ramnicu Valcea asteapta cu nerabdare primul meci oficial, Supercupa Romaniei, ce va avea loc pe 25 august si va fi transmis in direct de TVR. Valcencele le-au devansat cu 10 zile pe rivalele de la CSM Bucuresti, incepand deja in forta pregatirile montane.

- Castigatori ai Cupei Romaniei in acest sezon, handbalistii alb-violeti au trebuit sa se multumeasca doar cu o lupta de clasament in Liga Zimbrilor. SCM Politehnica s-a impus in cele din urma in seria cu revelatia CSM Focsani printr-un 2-1 la general. In jocul decisiv, disputat astazi la Timisoara, diferenta…

- Universitatea de Vest Timisoara a castigat Campionatul National Universitare de fotbal gazduit chiar pe terenurile concitadinei Politehnica. In finala, elevii lui Gabriel Bizoi si Vlad Bura au invins Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia la loviturile de departajare, scor 4-2, dupa ce a fost 1-1…