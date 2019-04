Schimbare miniștri Guvern Dăncilă. Ipoteză despre refuzul lui Iohannis, ce nu s-a sesizat din declarațiile președintelui Președintele Klaus Iohannis a declarat, cu privire la cele trei propuneri de miniștri pentru Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Justiției și cel al Romanilor de Pretutindeni, ca nu au ținuta și nici pregatirea de a fi miniștri, deci ii refuza. ”Remanierea este neavenita” afirma președintele. Klaus Iohannis adauga: ”Avem cele trei demisii și la un moment dat aceste trei persoane vor pleca”. Președintele trebuie sa ia act de respectivele demisii sau iși vor face efectul dupa 45 de zile. Totodata, președintele a spus ca ”nu accept aceasta remaniere”. Președintele a vorbit telefonic… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

