- Filmarile pentru primul episod din ce ar putea fi un serial prequel „Urzeala tronurilor/Game of Thrones“ au fost finalizate in Belfast (Irlanda de Nord), iar acum HBO analizeaza daca va produce un sezon intreg.

- Scene incredibile petrecute pe peronul unei gari din Romania. Politistii din Vaslui au deschis doar penal impotriva a doua femei deghizate in maicute, care au impins un barbat pe sinele de cale ferata, in Gara Vaslui, informeaza BZI.ro Incidentul a avut loc luni seara, in jurul orei 20.00. Cele doua…

- Scene greu de imaginat in traficul din Rusia. Un tigru a iesit din masina proprietarului sau si a inceput sa se plimbe printre masini fara botnita. In clipul filmat de un sofer se poate observa...

- Se pare ca tanarul de pe bicicleta, care livra produse alimentare catre o adresa anume, l-ar fi enervat pe soferul bolidului pentru ca mergea pe linia de tramvai. Barbatul i-ar fi facut semn biciclistului sa revina pe banda initiala, insa acesta ar fi refuzat. A urmat un schimb de replici, dupa care…

- Imagini mai rar intalnite au fost filmate zilele trecute in India și s-au viralizat rapid. Un tigru a ieșit dintr-o padure și a alergat un motociclist care trecea pe o carare din respectiva padure, a notat abc.net.au. Fiara nu l-a ajuns pe motociclist, care și-a continuat drumul teafar, dar dupa ce…

- Situație grava in nordul Indiei. Cel putin 49 de persoane au murit in ultimele 24 de ore in statul Bihar, din cauza caldurii extreme. Alte 40 de persoane au fost internate in spital. Victimele sunt originare din regiunea Magadh, afectata de o seceta grava si unde temperaturile au depasit timp de mai…

- India a emis luni o alerta de canicula severa pentru regiunile sale nordice si centrale, in urma unor conditii extreme similare cu cele inregistrate duminica, informeaza Reuters. Dintre cele mai calduroase 15 puncte de pe Terra monitorizate in ultimele 24 de ore, opt se afla in India, iar celelalte…

