Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca reprezentanții magazinului din Arad, in care un șoarece a fost filmat printre produse lactate, au trimis, prin e-mail, o plangere penala pentru inșelatorie, catre Parchet. Vizat ar fi cel ce a filmat șoarecele, despre care reprezentanții supermarketului spun ca l-ar fi pus acolo intenționat,…

- Un șoricel se plimba printre produse, pe un raft. Se intampla la Kaufland, iar o persoana a filmat totul și a postat pus filmarea pe internet. A fost preluata imediat. Acum, reprezentanții centrului comercial spun ca totul a fost pus la cale. Apariția șoarecului printre rafturile magazinului din Arad…

- Inca un soarece a fost filmat pe rafturile unui magazin. Apartine aceleasi companii vizitate de rozatoare in urma cu doua saptamani. Imaginile din Arad si din Curtea de Arges sunt suspecte, considera reprezentantii lantului de hipermarketuri, in conditiile in care, sustin ei, ar fi cu deratizarea la…

- Incidentul revoltator s-a produs marti, 6 martie, la Scoala Gimnaziala „George Baritiu" din localitatea clujeana Jucu de Sus. Suparat ca un elev de clasa I se „bataie" in timpul repetitiei pentru serbarea de 8 Martie, invatatorul a lua un par si i-a aplicat elevului o corectie in zona feselor si…

- Selecționerul Cosmin Contra are mari batai de cap, dar nu neaparat cu jucatorii naționalei de fotbal de la care așteapta cele mai bune rezultate! Antrenorul reprezentativei Romaniei a declanșat un meci…cu fiscul, chemand ANAF-ul in judecata, a descoperit CANCAN.ro, site-ul numarul unu din Romania! El…

- Crima urmata de sinucidere intr-un bar din comuna Tarnova, județul Arad. Rafael-Emanuel Neamțiu, un tanar de 23 de ani, și-a impușcat, cu o arma de vanatoare artizanala, iubita, pe nume Luca Gabriela, o barmanița de 24 de ani, apoi s-a sinucis, in noaptea de marți spre miercuri. Potrivit primelor informații…

- Un medic primar anestezist in varsta de 38 de ani a murit, in noaptea de luni spre marti, la Spitalul Clinic de Urgenta ”Sfantul Ioan” din Bucuresti, in timp ce se afla de garda, el fiind gasit de catre colegi in stop cardio-respirator. Reprezentantii spitalului au declarat pentru News.ro ca barbatul,…

- Parchetul sud-coreean a cerut condamnarea la 30 de ani de inchisoare a fostei presedinte a tarii, Park Geun-hye, intr-un caz de coruptie si abuz de putere care a condus la demiterea acesteia, transmit marti dpa, AFP si Reuters, preluand agentia Yonhap, scrie agerpres.ro. Park, in varsta de 66 de ani,…

- Florin Remetan, presedintele PMP Arad, considera ca scandalul generat de raportul prezentat de ministrul Justitiei, soldat cu solicitarea revocarii din functie a procurorului general al DNA provoaca o criza institutionala nedorita in Romania. „PMP considera ca avem de-a face cu o criza institutionala…

- Ministerul de Interne: oamenii strazii, femeile insarcinate și dializații sa fie feriți de ger Ministerul Administrațilei și Internelor de Interne a dispus prefecturilor, in contextul atentionarilor meteorologice, convocarea comitetelor judetene pentru situatii de urgenta si monitorizarea evolutiei…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța, vineri, ca in evidențele instituției sunt inregistrate 31.312 locuri de munca vacante, in data de 23 februarie 2018, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia joburilor vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 9.540, Prahova…

- La scurt timp dupa un raport devastator, in care acuza progresele limitate in prevenirea coruptiei parlamentarilor, judecatorilor si procurorilor, GRECO intervine in scandalul pe Legile Justitiei. Reprezentantii grupului statelor impotriva coruptiei s-au intalnit, joi, cu membrii Comisiei speciale…

- Deputatul PSD Andreea Cosma a mers miercuri la Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), unde a depus o plangere penala pentru amenintare, in urma mesajelor de amenintare pe care le-ar primi pe telefonul mobil. Cu o zi in urma, ea a fost primita in audienta de ministrul de Interne, Carmen Dan,…

- Deputatul PSD Andreea Cosma a mers miercuri la Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), unde a depus o plangere penala pentru amenintare, in urma mesajelor pe care le-ar fi primit pe telefonul mobil.

- Proiectul mallului Festival Centrum, construit la Sibiu pe terenul fostei fabrici de masini-unelte Simerom, langa Podul Garii, va demara in primavara acestui an si va avea o suprafata inchiriabila de 45.000 de metri patrati, investitia ajungand la peste 70 de milioane de euro. ’’Proiectul…

- Reprezentanții a 15 societați cu profil agricol din Ialomița au fost somați de Agenția pentru Plați și Inspecție in Agricultura-Centrul Județean Ialomița sa returneze subvenții in valoare de 1,1 milioane de lei. Suma reprezinta sprijinul financiar acordat de stat pentru culturile calamitate de seceta…

- Anda Calin locuiește acum la mama ei, impreuna cu Anastasia Maria, fetița pe care o are cu Liviu Varciu. Tanara ar mai ține legatura cu fostul ei partener doar datorita copilului, sursele citate dezvaluindu-ne ca prezentatorul TV a inlocuit-o deja pe Anda, sustine Cancan. Anda Calin și Liviu…

- Sucursala Regionala CF Brașov a anunțat ca a depus plangere penala impotriva societații care a furnizat salopete second-hand ceferiștilor din Sibiu. „Odata cu furnizarea primului lot de salopete, reprezentantii locali au intocmit precese-verbale privind calitatea necorespunzatoare a costumelor salopeta…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), a declarat marți la Antena 3 ca va face o plangere penala impotriva sefului DNA Ploiesti, Lucian Onea. „Am fost arestata exact in timpul alegerilor parlamentare(...). Numai eu știu la ce abuzuri am fost supusa cat am fost…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a depus o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa dezvaluirile facute de Vlad Cosma, in ultimele zile, inclusiv prin publicarea unor inregistrari care ar fi fost efectuate in sediul DNA Ploiești.

- Un nou scandal imens a izbucnit in spatiul public. Fostul sef al ANI, Horia Georgescu, si Ingrid Mocanu, fost director in cadrul Ministerului Justitiei au depus o plangere penala la Parchetul general, impotriva a trei experti din cadrul DNA. Denuntatorii, fosti membri in Comisia pentru Stabilirea…

- Reprezentantii societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Romeu Chelariu si Victor Alistar, solicita inceperea urmarii penale in personam pentru magistratii care ar fi implicati in posibila trucare a anchetelor penale in cazul DNA Ploiesti.A

- Sebastian Ghita face o mișcare la care nu se aștepta nimeni! Fostul deputat PSD a depus, cu ajutorul avocaților sai, o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie impotriva sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Fostul deputat PSD Sebastian Ghita a depus, marti, prin intermediul avocatilor, o plângere penala la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, împotriva procurorului-sef al DNA, Laura Codruta

- Horia Georgescu, fostul sef ANI, Ingrid Mocanu, fost director in cadrul Ministerului Justitiei, Theodor-Catalin Nicolescu, fost deputat PNL, Ingrid Zaarour, fosta sefa a ANRP, si Mihnea Iouras au depus o plangere penala la PArchetul general, impotriva a trei experti din cadrul DNA.Denuntatorii,…

- Sebastian Ghita face o mișcare la care nu se aștepta nimeni! Fostul deputat PSD a depus, cu ajutorul avocaților sai, o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- Directorul general adjunct al Politiei Locale Ploiesti, Cristinel Toader sustine ca fostul procuror Mircea Negulescu si unitatea de "elita" a DNA Ploiesti i-au fabricat dosarul si a depus, in acest sens, o plangere penala la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Citeste si: Ministrul…

- Una dintre victimele a celebrului procuror Mircea Negulescu (foto 1) si a „unitatii de elita” de la DNA Ploiesti condusa de procurorul Lucian Onea (foto 2) a facut plangere la PICCJ, acuzand modul in care i-a fost fabricat dosarul. Este vorba despre directorul general…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a precizat, marti, ca a discutat cu reprezentantii Comisiei de la Venetia despre proiectul de lege pe care l-a initiat impreuna cu deputatul Liviu Plesoianu referitor la finantarea ONG-urilor, si nu despre legile Justitiei.

- Departamentul pentru Lupta Antifrauda (DLAF) a finalizat ancheta inceputa in februarie 2017 la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Arad, cu privire la derularea unui program de formare profesionala cu finanțare europeana, care ar fi fost fraudat prin faptul ca mai mulți beneficiari…

- Departamentul pentru Lupta Antifrauda (DLAF) a finalizat ancheta inceputa in februarie 2017 la Agentia Jueteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Arad, cu privire la derularea unui program de formare profesionala cu finantare europeana, care ar fi fost fraudat prin faptul ca mai multi beneficiari…

- Nepotul fostului președinte Traian Basescu, Dragoș Basescu, a fost condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare pentru ca a cerut mita un milion de euro pentru a interveni la un procuror DIICOT. Decizia este definitiva și nu mai poate fi atacata cu recurs.”Decizie penala nr. 187/A din 05.02.2018…

- Polițiștii Secției nr. 2 Micalaca cerceteaza un barbat care a furat dintr-o societate comerciala. Tanarul de 23 de ani, din Germania, a fost depistat in flagrant, la sfarșitul saptamanii trecute, in timp ce sustragea 13 bucați de cașcaval din incinta unui supermarket de pe Calea Radnei, din municipiul…

- Ajutorul de sef de post din localitatea Gorban este acuzat ca ar fi pipait o adolescenta care lucra in casa sa. Barbatul neaga acuzatiile, insa Parchetul a demarat o investigatie si l-a pus pe individ sub urmarire penala. Fata si alti martori au fost audiati, iar cercetarea continua. "La data de 11.01.2018,…

- Medicul Mihai Lucan a depus, prin intermediul avocatilor, la Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, o plângere penala pe numele deputatului USR Emanuel Ungureanu, pe care îl acuza de compromiterea intereselor

- Mihai Lucan a depus plangere penala impotriva deputatului Emanuel Ungureanu la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Medicul il acuza pe parlamentarul USR de compromiterea intereselor justiției in dosarul instrumentat impotriva sa de DIICOT. Deputatul Emanuel Ungureanu este acuzat…

- Medicul Mihai Lucan a depus, prin intermediul avocatilor, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, o plangere penala pe numele deputatului USR Emanuel Ungureanu, pe care il acuza de compromiterea intereselor justitiei, in dosarul instrumentat impotriva sa de DIICOT, informeaza...

- Victor Becali, condamnat in 2014 la patru ani si opt luni de inchisoare in dosarul ”Transferurilor”, a fost eliberat conditionat, transmite News.ro . UPDATE 1: Victor Becali a parasit Penitenciarul Jilava, joi seara, dupa ora 22.30, si a fost asteptat de o masina pentru a-l duce acasa. ”A fost o perioada…

- Președintele Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, Laurențiu-Teodor Nistor, se va alege cu o plangere penala, care va fi depusa la Parchet de medicii de familie din Arad. Aceștia il acuza de faptul ca a prezentat date false in momentul in care s-a discutat bugetul pe anul 2018 in Parlament, moriv…

- Organizatia medicilor de familie din Arad depune plangere penala impotriva președintelui CNAS, Laurențiu Teodor Mihai, pe care il acuza ca ar fi prezentat date false la dezbaterile din Parlament asupra bugetului pe 2018.

- Societatea de Medicina de Familie (SMF) Arad va depune plangere penala impotriva presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Laurentiu-Teodor Mihai, pe care il acuza ca a prezentat date false la discutarea bugetului, motiv pentru care s-a ajuns la subfinantarea asistentei medicale.…

- Stella Ronner Grubacic, ambasadorul Olandei la București, unul dintre criticii legilor justiției adoptate de Parlament, a fost surprinsa la un hotel la masa chiar cu unul dintre „corupți”. In prima prima zi lui 2018 ambasadoarea a luat masa cu familia lui Nelu Iordache, fiind surprinsa și de Revelion…

- Autoturismul de serviciu al primarului Timisoarei, Nicolae Robu, a fost surprins, marti, la intersectia Aleii FC Ripensia cu Bulevardul 1 Decembrie 1989 in timp ce depasea pe liniile de tramvai coloana de masini care astepta la semafor. Un sofer a fotografiat momentul, iar imaginea a fost…

- Autoritațile judiciare, forțele de ordine și serviciile de informații din Romania au realizat 54 de cereri care au vizat 78 de conturi de Facebook, dintre 4 in regim de urgența, in perioada ianuarie – iunie a acestui an, potrivit raportului privind transparența publicat de catre gigantul american .…

- Mare atentie atunci cand platiti alimentele achizitionate din marile magazine, pentru ca sunt tot mai dese cazurile in care reducerile de la raft sunt doar pe hartie. La Arad, intr-un magazin Kaufland, spre exemplu, un client a platit cu 40 de lei mai mult decat trebuia, pe un singur bon. Omul s-a intors…