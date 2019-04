Rezultatele citate miercuri de AFP arata ca autoritatile fiscale au recuperat de la autorii fraudelor 252 de milioane de dolari in Regatul Unit, 183 de milioane de dolari in Germania, 136 de milioane in Franta, 96 de milioane in Australia etc., iar totalul de 1,2 miliarde ar putea sa mai creasca.

ICIJ arata, cu ocazia bilantului, ca "Panama Papers nu doar ca a permis guvernelor sa gaseasca fonduri ascunse (...) ci si, pe termen lung, sa se modifice comportamentul si atitudinea cetatenilor".

Dezvaluirile presei internationale privind sistemul de evaziune fiscala orchestrat de cabinetul…