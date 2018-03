Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Catalin Ivan a obținut acordul Comisiei de Control Bugetar CONT din Parlamentul European pentru “raportul de inițiativa” pentru construirea unui mecanism european de confiscare a averilor obținute ilegal și scoase in afara Uniunii Europene. Asta pentru ca, spune europarlamentarul in…

- Europarlamentarul Catalin Ivan și ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, au avut un schimb acid de replici, in direct la Antena 3. Intrega discuție a plecat de la anunțul venit din Parlamentul European conform caruia in toamna acestui an Comisia de Control Bugetar, cea care verifica modul in…

- Decizie fara precedent pentru Romania. Oficialii europeni vin in tara noastra sa verifice modul cum administram fondurile europene acordate. Comisia de control bugetar a parlamentului European va sosi in Romania in luna septembrie. Europarlamentarul Catalin Ivan, vicepreședinte in aceasta…

- Parlamentul European trimite Comisia de Control Bugetar in Romania, pentru a verifica stadiul absorbției fondurilor europene de catre țara noastra. Cel mai probabil, o delegație a Comisiei va ajunge in Romania in luna septembrie a acestui an.Europarlamentarul Catalin Ivan, vicepreședinte in…

- Comisia Europeana reactioneaza la documentul prezentat duminica seara de Antena 3, despre care s-a spus ca ar fi o lista neagra a unor oameni pe care Bruxelles-ul ii dorea condamnati.Intr-un raspuns pentru STIRIPESURSE.RO. reprezentanta de la Bucuresti a Comisiei Europene afirma: "Ca o regula…

- Romania s-a calificat la Campionatul Mondial, dupa eșecul surpriza al Spaniei, 10-18 in Belgia. Ibericii insa ne acuza de jocuri de culise, dupa ce partida de la Bruxelles a fost arbitrata de un roman! "Stejarii" merg cu scandal la Mondiale. Asta dupa ce spaniolii acuza arbitrajul de la partida pierduta…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) va suplimenta cu 14 numarul de posturi din aparatul propriu, masura valabila pana la 31 august 2019, in vederea asigurarii activitatilor de pregatire si exercitare a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei. 'Ministerul…

- MFP propune inființarea unui post de secretar general adjunct avand in vedere creșterea volumului activitații determinat de inființarea Centrului Național pentru Informații Financiare (C.N.I.F). Totodata, Romania urmeaza sa exercite, pentru prima data, Președinția Consiliului UE, in perioada 1 ianuarie…

- Interviul acordat de "fugarul" Sebastian Ghita, de la Belgrad, provoaca primul scandal in Parlament. Doina Gradea, sefa interimara a TVR, a fost chemata sa dea explicatii in Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor, dupa ce televiziunea publica a difuzat…

- Proiectul a fost astazi adoptat de Camera Deputaților, in calitate de for decizional al Parlamentului, și urmeaza sa fie promulgat de președintele Iohannis. Romania trebuia ca pana la 27 noiembrie 2016 sa implementeze Directiva (UE) 2015/720 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie…

- "Nu am facut inca o evaluare in cadrul aliantei PSD - ALDE. O evaluare o fac saptamanal la Guvern, dar o evaluare completa o voi face in cadrul coalitiei. Probabil astazi vom stabili, nu am stabilit insa o data, dar cred ca - cat mai curand - vom face o evaluare", a afirmat premierul, la sediul PSD.…

- Premierul Romaniei a declarat ca cel mai probabil luni va fi stabilita o data pentru evaluarea activitatii la o luna de la preluarea mandatului. 'Nu am facut inca o evaluare in cadrul aliantei PSD - ALDE. O evaluare o fac saptamanal la Guvern, dar o evaluare completa o voi face in cadrul coalitiei.…

- Romania a cerut activarea mecanimsului de protectie civila pentru imunoglobulina. Asta inseamna ca in calitate de tara membra a UE si a NATO, Romania cere sprijinul partenerilor si aliatilor europeni pentru procurarea acestui medicament esential pentru viata a mii si mii de bonavi, informeaza Antena3.ro…

- "Ce am eu de spus, ceea ce stiu, voi spune in Comisia SRI, nu voi merge acolo nici cu jumatati de adevaruri ca George Maior, nici cu minciuni ca altii, voi spune ce stiu pentru ca am vazut ca se contureaza o istorie romantata. Nimeni nu a facut nimic, toti au fost buni si a venit de undeva din cer…

- In intervenția sa de ieri din Parlamentul European, Laurențiu Rebega, europarlamentar, a luat apararea Poloniei impotriva votului de sancționare a acestui stat care a avut loc in plenul de la Bruxelles.

- Romania a fost inclusa in proiectul pilot al Comisiei Europene pentru zonele carbonifere, a anuntat premierul Viorica Dancila, la inceputul sedintei de Guvern de joi. "Vreau sa va anunt ca in urma discutiilor pe care le-am avut la Bruxelles saptamana trecuta, in urma intalnirii pe care…

- Al cincilea an al exercitiului financiar 2014-2020 debuteaza cu stangul, iar rata de absorbtie este, potrivit ultimei statistici a Ministerului Dezvoltarii si Fondurilor Europene din 2 februarie, de 4,9% - 1,1 mld. euro din totalul de 22,6 miliarde de euro fonduri structurale acordate Romaniei in exercitiul…

- Comisia pentru buget-finante din Senat a dat, marti, un raport de respingere a proiectului legislativ care prevede ca autovehiculele second-hand din strainatate vor fi comercializate doar de firme, iar persoanele fizice nu vor putea cumpara decat cel mult un singur astfel de automobil in doi ani. "Propunerea…

- Vicepresedintele Comisiei pentru Educatie si Cultura din Parlamentul European, Mircea Diaconu, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Sighisoara, ca desi in urma cu un an s-a discutat la Bruxelles pe marginea infiintarii unui SMURD al Patrimoniului, pentru interventii specializate…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a decis ca declaratia premierului Viorica Dancila, care a spus ca cei care critica Romania la Bruxelles sunt “autisti”, nu reprezinta disciminare. “Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, intrunit in ședința…

- Premierul Viorica Dancila spune ca in vizita sa la Bruxelles a fost asigurata de catre presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, ca pana la 1 ianuarie 2019, cand va prelua presedintia Consiliului Europene, Romania va fi membru al spatiului Schengen si nu se va mai afla sub MCV. Ea a declarat,…

- „Am vazut critici ca nu am luat cu mine ministrii care au un rol determinant. Saptamana viitoare va veni doamna Rovana Plumb (ministrul Fondurilor Europene-n.r.), va veni si doamna Sorina Pintea (ministrul Sanatatii-n.r.) pentru spitalele regionale. Eu cred ca aceste intalniri trebuie sa fie eficiente,…

- Premierul Viorica Dancila spune ca le-a solicitat presedintilor Consiliului European, Parlamentului European si Comisiei Europene, cu care s-a intalnit in acesta saptamana la Bruxelles, ca atunci cand vor informatii despre situatia din Romania sa le ia direct de la Guvern si sa o sune pe ea, pentru…

- Premierul Viorica Dancila spune ca le-a solicitat presedintilor Consiliului European, Parlamentului European si Comisiei Europene, cu care s-a intalnit in acesta saptamana la Bruxelles, ca atunci cand vor informatii despre situatia din Romania sa le ia direct de la Guvern si sa o sune pe ea, pentru…

- Premierul Dancila confirma eșecul construcției metroului spre Otopeni cu fonduri europene: Exista riscul sa se trimita toata documentația inapoi, a spus șefa Executivului, intr-un interviu pentru Antena 3. Viorica Dancila a precizat ca saptamana viitoare, ministrul Fondurilor Europene dar și ministrul…

- Premierul Viorica Dancila a acordat un interviu jurnalistei Antena 3 Sabinei Iosub, la Bruxelles, unde a vorbit despre cele mai importante probleme ale momentului și relațiile Romaniei cu instituțiile europene.”La incheierea anului 2018 sper sa vorbim despre Romania ca membru al spațiului…

- Participarea doamnei senator Gabriela Cretu, presedinta Comisiei pentru Afaceri Europene din Senatul Romaniei la Conferinta interparlamentara privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta economica in Uniunea Europeana - Semestrul European (Bruxelles, 19 - 20 februarie) Doamna senator Gabriela Cretu,…

- Apar noi reactii dure, dupa ce premierul Viorica Dancila i-a jignit pe europarlamentarii care au criticat Romania in Parlamentul European si nu numai. Europarlamentarul Siegfried Muresan o contrazice pe sefa Executivului si sustine ca cei care spun adevarul nu fac rau tarii, ci cei care, spune el,…

- Premierul Viorica Dancila a facut o noua gafa uriașa dupa ce a spus ca europarlamentarii care ”dezinformeaza UE sunt autiști”.„Vreau sa am o alta abordare cu liderii europeni, o abordare corecta si transparenta, în care informatia sa fie luata de la Guvern…

- Premierul Viorica Dancila i-a numit “autisti”, joi seara, intr-o emisiune la Antena 3, pe cei despre care spune ca “dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul”. “(…) Vreau sa am o alta abordare cu liderii europeni, o abordare corecta si transparenta, in care informatia sa fie luata de la Guvern…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a vorbit la Antena 3, vineri seara, despre dezbaterile din Parlamentul European, acolo unde s-a discutat in aceasta saptamana despre legile justiției din Romania.„Am incercat, cred ca am și reușit, sa subliniez ca nu e nicio legatura intre legile justiției…

- Dezbaterile pe tema legilor Justiției din Romania au luat sfarști in Parlamentul European. Potrivit Sabinei Iosub, in sala nu au mai fost prezenți ”agitatori”, așa cum s-a mai intamplat. Totuși, au fost și cateva manifestari mai puțin elegante. ”Acolo unde sunt domnul Preda și…

- Liviu Pleșoianu, deputat PSD, a vorbit despre acest eveniment. "Acolo unde sunt domnul Preda și doamna Macovei nu are cum sa fie altceva decat un circ. Prezența la aceasta extraordinar de mediatizata dezbatere a fost de 25-30 de europarlamentari, ceea ce arata ingrijorarea fantastica la nivel…

- Parlamentul European dezbate miercuri situatia Statului de Drept si reforma sistemului judiciar din Romania. Au fost invitați reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei Europene, dar și ministrul roman al Justiției, Tudorel Toader. O dezbatere care, cu siguranța, va fi urmarita cu foarte…

- “La sfarșitul saptamanii trecute am mulțumit echipei ONRC pentru colaborare, profesionalism și loialitate. In cei aproximativ 5 ani de mandat, in calitate de director general adjunct al Oficiului Național al Registrului Comerțului, am susținut interesele instituției la reuniunile internaționale, am…

- Maria Graini afirma ca țara noastra e sub asediu, dar ca acum exista teren propice pentru a cladi. „Ca europarlamentar umanist, ca om care lupta pentru Romania, in fiecare zi, de peste doua decenii – in viața publica, de-o viața – ca romanca, in Timișoara, București, Bruxelles sau…

- Europarlamentara Renate Weber a afirmat, la Antena 3, in emisiunea ”Punctul de Intalnire” cu Radu Tudor, ca o europarlamentara romana a avut o expoziție la Bruxelles. Fara a menționa despre ce expoziție e vorba sau ce reprezentau fotografiile din Romania, europarlamentara liberala a pus aceasta…

- In emisiunea ”Punctul de intalnire” cu Radu Tudor, de la Antena 3, Renate Weber a afirmat ca intre partidele coaliției de guvernare din Romania nu exista nicio relație in Parlamentul European. Eurodeputata susține ca la Bruxelles PSD și ALDE nu doar ca nu au scopuri politice comune, ci nu…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Bruxelles, ca propunerea ca Romania sa mai primeasca un mandat de europarlamentar este un compromis bun. "Dupa ce Marea Britanie paraseste...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a pledat marti pentru dialog cu oficialii Comisiei Europene, adaugand ca nu crede ca acestia sunt dezinformati pe tema Legilor Justitiei. Intrebat daca institutiile europene sunt dezinformate in privinta Legilor Justitiei din Romania, el a raspuns: "Nu…

- Cine este Siegfried Mureșan. Europarlamentarul este una din propunerile PMP pentru funcție de premier, alaturi de Eugen Tomac . Potrivit site-ului personal, Siegfried Mureșan s-a nascut in Hunedoara. In 2004 a absolvit Academia de Studii Economice din București. A continuat studiile cu un Master in Științe…

- Premierul propus al PSD, europarlamentarul Viorica Dancila, are un consilier chinez. Este vorba despre Weini LI, asistenta la Parlamentul European. Chinezoaica a avut bursa la PE, dar și la mai multe instituții ale ONU, potrivit informațiilor prezentate marți, la emisiunea Punctul de întâlnire,…

- Eurodeputatul Catalin Ivan o descrie pe Viorica Dancila, colega sa din Parlamentul European, ca fiind total neadecvata pentru funcția de premier. Ivan, care lucreaza de aproape opt ani impreuna cu Dancila la Bruxelles, susține ca propunerea PSD pentru șefia guvernului se remarca doar prin „obediența”…

- Rovana Plumb, fost ministru al Fondurilor Europene, plecata din Guvern la insistențele premierului Tudose dupa ce s-a aflat ca este vizata de la DNA in dosarul „Belina”, reacționeaza la scandalurile din PSD din ultimele zile. Plumb face apel la organizarea cat mai rapida a unei ședințe a Comitetului…