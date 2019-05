Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali se intalnesc pentru ședința ordinara a lunii joi, 23 mai, de la ora 16, la sediul primariei. Pe ordinea de zi sunt cinci puncte, intre care cuantumul burselor pentru elevi. Proiectul ordinii de zi 1.Referat si proiect de hotarare privind transformarea a trei posturi de natura contractuala…

- Ședința ordinara a consiliului local Gherla are loc joi, 25 aprilie, de la ora 16. Proiectul ordinii de zi 1.Referat si proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construirea unei subunitați SMURD-Cluj punct de lucru Gherla și a unui complex multimedia dedicat tineretului…

- Consilierii locali vor decide astazi, cum va arata viitorul cultural al municipiului Focșani prin votul pe care il vor da proiectului de reorganizare a activitații Ateneului Popular „Maior Gh. Pastia”. In ședința de astazi a Consiliului Local se va decide asupra proiectului de schimbare a categoriei…

- In conformitate cu prevederilor art. 39, alin. 1 si art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se convoca sedinta publica ordinara a Consiliului Local al Municipiului Gherla, in ziua deJOI 28.03.2019 orele…

- Consilierii județeni din Alba sunt convocați, vineri 22 martie, de la ora 10.00, in ședința extraordinara, ce va avea loc in sala 100 „Mihai ... The post Ședința extraordinara la Consiliul Județean Alba, vineri, cu un proiect pe ordinea de zi appeared first on Ziarul Unirea .

- Consilierii PNL nu au votat, ieri, alocarea de bani pentru inceperea lucrarilor de reabilitare pentru zeci de strazi și pentru creșterea suprafeței de spațiu verde in Focșani. Proiectul de hotarare care a fost discutat la ședința extraordinara a Consiliului Local stabilea modul in care vor fi cheltuiți…

- Primarul din Targu Jiu vrea sa supuna la vot in fiecare sedinta de Consiliu Local proiectul privind numirea lui Robert Balaeț in fruntea Clubului Sportiv Municipal. Astfel, Marcel Romanescu afirma ca va pune in practica aceasta idee la urmatoarea sedinta care va fi una extraordinara si va avea loc luni.…

- Modul de implementare a proiectelor imobiliare a fost principalul subiect de polemica politica in plenul Consiliului Local (CL) de ieri. Sedinta s-a desfasurat pe parcursul a peste patru ore, iar in jumatate din acest timp discutiile s-au axat pe controversele din jurul dezvoltarii imobiliare a Iasului.…