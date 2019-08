Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele tinerelui ALDE, Claudiu Daniel Catana, anunta ca va vota pentru iesirea de la guvernare, in sedinta de azi a conducerii partidului. Acesta afirma ca va vota si pentru noul proiect politic alaturi de Pro Romania."Voi vota, astazi la sedinta Delegatiei Permanente pentru ieșirea…

- Premierul Viorica Dancila discuta, luni, de la ora 10:00, cu Calin Popescu Tariceanu daca ALDE ramâne la guvernare. Ulterior, ALDE va decide în ședința de la ora 16:00 daca face alianța cu Pro România, scrie Mediafax. Ședința de coaliție are loc la ora 10:00. Viorica Dancila…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a transmis un mesaj intern catre colegii din ALDE și i-a anunțat ca in ședința de saptamana viitoare le va propune un parteneriat politic cu cei de la Pro Romania. In mesajul sau, Tariceanu le-a spus celor din ALDE ca el este favorabil unei astfel de decizii.…

- „In cazul ruperii unei alianțe majoritare, nu e numaidecat de preferat un Guvern minoritar, ci dimpotriva, aceia care rup alianța, impreuna cu alte forțe politice capabile, sa preia Executivul respectiv și evident, vom vedea cum va funcționa (...). Daca vrem sa aratam a cui este responsabilitatea…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si-a modificat mesajul in care anunta ca „s-a hotarat“ incheierea unei aliante politice cu Pro Romania. In ultima varianta a postarii sale se precizeaza faptul ca a discutat despre alianta parlamentara.