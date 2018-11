Stiri pe aceeasi tema

- Silvia Popescu, devenita celebra dupa ce a caștigat marele trofeu in emisiunea ”Bravo, ai stil!”, a fost protagonista unor momente de-a dreptul incendiare pe holurile Casei Poporului. (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in premiera, imagini demențiale,…

- Constantin Magureanu și fiul lui, Razvan, nu au o relație apropiata, am putea chiar spune ca cei doi se afla intr-un razboi, care, in urma cu o zi a luat amploare pe rețelele de socializare. (Citește AICI mai multe detalii) Artistul nu a fost interesat de soarta fiului sau, dar exista o dovada ca tanarul…

- Scandal monstru la un meci de fotbal din Liga a 4-a! Managerul echipei Carmen București a fost ”rapus” de un suporter al formației adverse, nemulțumit de rezultat. Agresorul a sarit gardul de la baza Rocar și a tabarat pe oficialul clubului. (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) Intervenția jucatorilor…

- Operat in secret, Dani Coman a slabit nu mai puțin de 10 kilograme! Președintele clubului Astra Giurgiu s-a vazut cu un bun prieten dupa intervenția chirurgicala, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, primele imagini cu fostul mare portar al Rapidului dupa externare. (Angajeaza-te…

- Un șofer de TIR de etnie maghiara i-a luat pe toți romanii prin surprindere. Toți cei care i-au vazut mașina au ramas uimiți, consemneaza bzv.ro. Un șofer roman de etnie maghiara este mai roman decat mulți dintre noi, consemneaza jurnaliștii site-ului respectiv. De ce? Fiindca respectivul șofer are…

- Andreea Mantea este speriata, pur și simplu, de personalitatea fiului ei, David. In emisiunea pe care o modereaza la Kanal D, Andrea a marturisit ca a avut un inceput de zi foarte greu. De ce? Totul pornește de la personalitatea debordanta a fiului ei, David. Copilul face totul așa cum dorește și,…

- Scandal in toata regula la TVR, in platoul emisiunii „Pulsul zilei”. In timpul unei dezbateri, un membru al echipei tehnice i-a jignit pe invitații de la Coaliția pentru Familie. Acestea le-a spus ca sunt penibili, in timp ce moderatorul incerca sa aplaneze conflictul izbucnit și schimbul de replici…

- Unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz s-a destramat dupa doi ani de relație. Carmen Simionescu (fiica cea mare a manelistului Adrian Minune) și regizorul Bogdan Daragiu și-au spus adio. Motivele rupturii nu se cunosc insa. Regizorul Bogdan Daragiu i-a transmis un mesaj fostei sale iubite,…