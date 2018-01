Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de locuitori din Soconzel și Stana au protestat azi, 25 ianuarie, in fața Palatului Administrativ din Satu Mare, cerand repararea drumurilor din localitate. Potrivit acestora, spre exemplu, drumul județean care leaga localitațile Socond și Soconzel este impracticabil. „Medicul de familie ne-a…

- Mai multe persoane au fost salvate de la inalțime de catre pompieri. Intervenția a fost una extrem de anevoioasa, insa pana la urma victimele au fost salvate in siguranța. Din fericire este vorba doar despre despre un exercițiu de salvare, pus in scena de catre pompieri in curtea ISU „Someș” Satu Mare.…

- Autoritațile maghiare au gasit un avion inmatriculat in Ucraina abandonat pe un camp agricol din județul Szabolcs-Szatmar-Bereg, aflat la granița cu județul Satu Mare. Polițiștii spun ca avionul a fost folosit de traficanții de persoane. Un avion inmatriculat in Ucraina a fost gasit abandonat pe un…

- Trei persoane au fost transportate la spital miercuri seara dupa ce un autobuz a derapat si s-a oprit in santul de pe marginea drumului, in localitatea Dragutesti. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim, este vorba despre un autobuz care…

- Traficul rutier este blocat pe DN14B, la intrarea in localitatea Craciunelu de Jos, din cauza unui accident rutier produs in care a fost implicat un autovehicul care s-a rasturnat pe carosabil. Un accident rutier s-a produs miercuri, in jurul orei 13.30, pe DN 14B, la intrarea in localitatea Craciunelu…

- Priviti ce bolnavi sunt copacii taiati in parcul sau gradina din Carei. Potrivit datelor remise APM, Primaria Carei a demarat un program de reconstructie ecologica a vegetatiei lemnoase de aici. Cica au fost identificati nu mai putin de 37 de arbori uscati si cica s-au facut demersurile pentru indepartarea…

- S-a dat alarma la numarul unic de urgența 112 in aceasta seara, in localitatea bistrițeana Salva, unde un barbat este cautat dupa ce ar fi cazut de pe pod in raul care traverseaza localitatea.

- Caz tragic petrecut in cursul zilei de 4 ianuarie, in localitatea Stana, din judetul Satu Mare, Romania. Un copil a fost impuscat in picior de arma de vanatoare a tatalui sau, care se pare ca s-a desrcarcat accidental.

- Un accident rutier a avut loc marți, in jurul orei 10.00, in localitatea Sancel. Garda Blaj a intervenit pentru descarcerarea a doua persoane, conștiente. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul mașinii și s-a rasturnat intr-un șanț de pe marginea drumului. Revenim cu amanunte. Foto: Arhiva

- In cotidianul județean Gazeta de Nord Vest a aparut un editorial dedicat amplelor manifestari culturale care au avut loc la Carei in perioada 13-15 octombrie 2017. Este vorba despre Adunarea Generala ASTRA care s-a organizat dupa 82 de ani in județul Satu Mare. Apreciem frumoasele cuvinte dedicate…

- Arafat: Incendiul de la sonda din Moftinu Mare ar putea dura luni de zile Incendiu la o sonda de gaz din Moftinu Mare. Foto: Facebook.com/ISU Satu Mare Stingerea incendiului de la sonda de gaz din comuna satmareana Moftinu Mare ar putea dura luni de zile - spune seful Departamentului pentru…

- Trei autoturisme au fost implicate, astazi, intr-un accident rutier, petrecut in localitatea mehedinteana Hinova, soldat cu moartea unei persoane si ranirea altor opt, potrivit unui comunicat al ISU Mehedinti.

- Politistii constanteni au confiscat aproape patru tone de articole pirotehnice care ar fi urmat sa fie vandute ilegal, in acest caz fiind cercetate patru persoane care au fost prinse in localitatea Eforie Nord in timp ce transferau cutiile cu obiecte pirotehnice dintr-o autoutilitara in alta. Potrivit…

- Un accident rutier a avut loc astazi la iesire din orasul Ovidiu catre Mihail Kogalniceanu. Din primele informatii mai multe persoane sunt ranite. Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta toate victimele sunt constiente. Echipajele de Ambulanta se indreapta catre locul solicitarii. ...

- Secretarul de stat Adrian Ionuț Gadea și președintele Consiliului Județean (CJ) Satu Mare, Pataki Csaba, au semnat azi, 19 decembrie ultimele doua contracte de finanțare a proiectelor elaborate de CJ și propuse spre finanțare de catre MDRAPFE prin programul PNDL. Valoarea contractelor este de aproximativ…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata, pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov, fiind implicate patru autoturisme. Doi adulti si un copil au murit, iar o alta persoana este resuscitatta la fata locului. UPDATE 1: Inca o persoana implicata in accidentul rutier…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs la intrare in Agigea, pe sensul de mers Constanta Agigea.Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta, in urma coliziunii a rezultat ranirea a doua persoane. Acestea sunt constiente. ...

- Sase persoane sunt cercetate de politisti, fiind suspectate ca ar fi sustras aproape 3,5 tone de alcool din incinta unei fabrici din localitatea Ozun, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Covasna. Purtatorul de cuvant al IPJ Covasna, comisar Bartok Alexandru, a declarat luni, pentru…

- Trei persoane au ajuns la spital in urma unui accident provocat de un satmarean, in municipiul Oradea. Evenimentul rutier a avut loc duminica (10 decembrie) dupa-amiaza, in jurul orei 15.00. Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Bihor, Alina Dinu, accidentul a fost provocat de un sofer de 33 de…

- Peste 230 de persoane venite duminica seara sa participe la slujba oficiata la manastirea Hadambu de episcopul vicar al Ahiepiscopiei Iasilor, Calinic Botosaneanu, au ramas blocate din cauza poleiului in localitatea cu acelasi nume, informeaza un comunicat al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri…

- Patru persoane, intre care trei copii, au fost ranite, vineri seara, pe Drumul National 1, la iesirea din localitatea Mandra, judetul Brasov, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat. Potrivit ISU Brasov, in urma accidentului de la iesirea din localitatea Mandra, patru persoane, intre care trei…

- Politistii au fost sesizati ca pe D.N.1C, in localitatea Lapusel a avut loc un eveniment rutier. Din primele cercetari efectuate s-a stabilit ca un baimarean de 52 de ani, care conducea un autoturism dinspre Baia Mare spre Somcuta Mare, a patruns pe contrasens unde a intrat in coliziune frontala cu…

- Presedintele Klaus Iohannis condamna cu fermitate incidentul produs in localitatea germana Bergkamen, unde a avut loc un incendiu intr-o cladire de locuinte unde traiau si romani. "Presedintele Romaniei Klaus Iohannis este consternat de incidentul care a avut loc in localitatea germana Bergkamen,…

- Intr-o discuție lansata de consilierul PNL, Dacian Foncea, proiectul strategic pe sanatate a acaparat atenția consilierilor județeni la finele ședinței extraordinare. Mai precis, consilierul PNL a cerut informații cu privire la eligibilitatea proiectului respins in urma evaluarii. Liderul…

- Aproximativ 120 de persoane au ieșit in strada, la Galați, pentru a-și exprima nemulțumirile fața de proiectul privind vaccinarea obligatorie. Manifestanții, insosiți de foarte mulți copii, au marșaluit pe strazi, purtand bannere cu mesaje precum ”Medicul recomanda, pacientul decide” sau ”Nu vrem sa…

- Crima in Calarași. Doua persoane, soț și soție, au fost injunghiate de doi barbați pe care i-au luat la ocazie. Barabtul a murit, in timp ce soția sa a fost ranita. Crima a avut loc in localitatea Tudor Vladimirescu din județul Calarași. Doua persoane, soț și soție, au fost injunghiați de doi barbați…

- La data de 22 noiembrie 2017, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Abrud, i-au identificat pe G.G. de 35 de ani din localitatea Fantanele, judetul Mures, G.T. de 19 ani din localitatea Brau, judetul Hunedoara, G.I. de 25 de ani din localitatea Tarnaveni, judetul Mures si…

- Șapte persoane au fost evacuate, în aceasta dimineața, în urma unui incendiu izbucnit la o pensiune din localitatea Dudeștii Noi, județul Timiș, pompierii reușind sa stinga flacarile dupa aproximativ trei ore. Incendiul a izbucnit, în aceasta dimineața, la o pensiune aflata în…

- Prof. Mirel Matyas Anul acesta se implinesc 140 de ani de la nașterea marelui poet maghiar Ady Endre. Nacut la 22 noiembrie 1877 in localitatea Ermindszent din comitatul Syilagy (azi localitatea Ady Endre din județul Satu-Mare), Ady Endre a fost elev in perioada 1892-1896 la Colegiului Reformat Wesselenyi…

- UPDATE – La data de 15 noiembrie, polițiștii au fost sesizați de catre personal din cadrul serviciului de evidența a persoanelor, din Dej, cu privire la faptul ca, la sediul acestora, s-a prezentat un minor, in varsta de 16 ani, din județul Satu-Mare, a carui dispariție a fost mediatizata in 16 noiembrie.…

- Polițiștii îl cauta pe un minor de 16 ani, care ar fi disparut de la o stâna de pe raza localitații clujene Rascruci, în luna iulie.”Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca LINGURAR MIHAI-DANIEL, de 16 de ani, din judetul Satu-Mare, a plecat la data de…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), miercuri, s-a inregistrat o explozie la o butelie intr-un apartament, dintr-un bloc de patru etaje din localitatea Moinesti, judetul Bacau. Deflagratia s-a produs la parter si a fost urmata de incendiu, potrivit…

- Viteza cu care se deruleaza evenimentele pare ametitoare, dar nu stim cat de mult rotitele ei se invart in gol. Personajele principale aparent sunt aceleasi. In realitate intra si ies din scena inainte de finalizarea piesei. Foarte putini isi duc mandatul pana la capat. In schimb isi poarta crucile…

- Un incident a fost inregistrat in localitatea Blagnac din zona de sud-vest a Franței. Șoferul unei mașini a lovit un grup de elevi. Doua persoane sunt in stare grava, titreaza presa locala. UPDATE 3: Șoferul mașinii are 28 de ani și are cazier pentru infracțiuni de drept comun scriu jurnaliștii francezi.…

- ”Suntem intre sarbatori, dar nu sunt Mos Craciun. Consiliul Judetean se bazeaza pe votul democratic al colegilor consilieri, eu nu am vazut niciodata o propunere venita din partea grupului PSD. Intalniri avem cu totii, eu intotdeauna sunt pe principiul: campania electorala intr-o tara normala, intr-un…

- Primarul Kereskenyi Gabor, viceprimarii Doina Feher și Adrian Albu, au premiat azi, 9 noiembrie, cele mai longevive cupluri ale municipiului Satu Mare. Evenimentul a avut loc intr-un cadru festiv, in sala de ședințe a Consiliului Județean. De aceasta data, 41 de cupluri care au implinit in acest an…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale Baia Mare au desfasurat cercetari in urma carora au reusit sa identifice doua persoane banuite de comiterea mai multor furturi din locuinta pe raza judetelor Maramures si Satu Mare. Este vorba despre doi baimareni in varsta de 34 si 35 de ani care, in luna…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de munca Satu Mare comunica o rata a șomajului la sfarșitul lunii octombrie de 3,12%, identica cu cea din luna septembrie. Numarul de șomeri inregistrați la AJOFM Satu Mare este de 4.717 persoane din care femei 1.995. Din numarul total de șomeri, 390 sunt indemnizați…

- Transportul judetean de persoane se confrunta cu o noua criza, dupa cea generata in august de scoaterea autobuzelor Publitrans de pe traseele preorasenesti. Conform conducerii Consiliului Judetean, 11 noi trasee de transport judetean sunt ...

- Trei muncitori care executau lucrari la un pod de cale ferata au fost suprinși, sambata, sub un mal de pamant in localitatea Peștera Bolii din județul Hunedoara. Potrivit unui comunicat de presa al IGSU, la fața locului au fost deplasate doua autospeciale de stingere cu module de descarcerare…

- Patru persoane au fost ranite intr-un accident produs, joi, pe DN65 Pitesti-Slatina, in localitatea argeșeana Albota. In evenimentul rutier produs in satul Cerbu, din localitatea Albota au fost implicate trei autoturisme. Accidentul a avut loc pe sensul de mers Pitesti-Slatina, cauza producerii lui…

- Doi tineri romani și-au pierdut viața intr-un accident de circulație care a avut loc in localitatea italiana Palosco. Alte doua persoane se afla in stare grava. Doi tineri romani și-au pierdut viața intr-un accident de circulație petrecut miercuri seara in localitatea italiana Palosco, titreaza cei…

- Accident ingrozitor in localitatea italiana Palosco, in urma caruia doi minori si-au pierdut viata si alti trei au fost grav raniti. Toate victimele accidentului sunt de nationalitate romana. Potrivit presei locale, masina in care se aflau cei cinci romani, un Ford Focus, se indrepta spre localitatea…