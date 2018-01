Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul stagiuni 2017/2018 va avea loc un nou eveniment „Concert-lectie” la Sfantu Gheoghe luni, 22 ianuarie 2018. Concertul are ca tema relatia lui Bela Bartok cu muzica traditionala populara. Arta lui Bartok si contributia lui stiintifica in istoria muzicii nu este important numai pentru cultura…

- MOL Romania și Fundația pentru Parteneriat au anunțat, ieri, lansarea celei de-a 13-a ediție a programului Spații Verzi, cea mai longeviva platforma de responsabilitate sociala a MOL Romania, prin care compania aloca organizațiilor un fond anual de 697.000 lei pentru implementarea proiectelor de protecție…

- Concursul, inițiat anul trecut, va fi adresat elevilor de la secția cu predare in limba romana a Școlii Gimnaziale „Turoczi Mozes” din Targu Secuiesc și va avea ca tema „Unirea Principatelor Romane din 24 ianuarie 1859”, a declarat, ieri, președintele Asociației „Calea Neamului” și vicepreședintele…

- Anul 2018 a inceput pentru Osono cu un important pas european : admiterea sa in European Talent Support Network, care numara in acest moment 350 de membri, respectiv instituții și organizații din 41 de țari. Antecedentul calificarii pentru calitatea de membru in aceasta prestigioasa retea internationala…

- Conducerea Primariei Sfantu Gheorghe si-a propus sa demareze in primavara acestui an programul de reabilitare a fatadelor blocurilor din municipiu, fiind vizate, in prima faza, cele din zona centrala si de pe Bulevardul „1 Decembrie”. Viceprimarul municipiului Sfantu Gheorghe, Toth Birtan Csaba, a declarat…

- In cursul anului trecut, s-a desfașurat o ampla campanie naționala, a Crucii Roșii Romane, in parteneriat cu Procter&Gamble și PROFI, denumita ,,Hai sa daruim un nou inceput pentru un nou-nascut”, in vederea strangerii de materiale necesare maternitaților din Romania. Astfel, au fost echipate 41 de…

- Deși autoritațile se lupta sa gaseasca soluția optima, locuitorii din Ozun nu vor avea, in viitorul apropiat, nici un drum oficial de acces catre terenurile lor agricole, aflate dincolo de aria protejata Natura 2000 – Mestecanișul de la Reci La finele anului 2017, custodele ariei protejate „Mestecanișul…

- Temperaturile ridicate din aceasta perioada vor imprima ritmuri, in general, normale in desfasurarea proceselor vegetative ale plantelor, in cea mai mare parte a regiunilor agricole, in perioada urmatoare, releva prognoza agrometeorologica publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).…

- Vineri, in jurul orei 13:00, pe DN 11 in localitatea Santionlunca a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule. Din cercetarile efectuate de polițiști la fața locului s-a stabilit ca un tanar in varsta de 20 de ani, care conducea o autoutilitara din direcția Targu Secuiesc…

- Centrul de Recuperare Medicala „Prevent” din Sfantu Gheorghe ofera, in lunile ianuarie și februarie (a.c.), ședințe gratuite de terapia „Vojta”, pentru copiii cu varsta pana la șase ani. Centrul „Prevent” a fost deschis in municipiul reședința de județ in urma cu apoximativ șapte ani, de catre soții…

- „Radacinile educatiei sunt amare, dar fructul este dulce.” Pornind de la acest citat al lui Aristotel, voi povesti in randurile care urmeaza despre fericirea de a fi impreuna, uniți in sarbatoare, in credința, in iubire și recunoștința fața de cel care ne-a pastorit aproape 28 de ani, parintele paroh…

- Prima zi a anului este, poate, o zi de bilanț, o zi in care ne gandim la trecut, in care privim spre viitor și in care sa lasam in urma ceea ce a fost negativ, iar pentru a putea face acest lucru, „trebuie sa credem in puterea rugaciunii. (…) Dumnezeu nu va intarzia sa […] Articolul „Sa nu uitam ca…

- Aflați intr-o vizita de documentare la manastirea „Sfantul Prooroc Ilie” din Toplița, chiar in zilele trecerii la cele veșnice a regretatului Mihai I, Rege al Romaniei, preacuviosul parinte arhimandrit Emilian Telcean, starețul manastirii, ne-a readus in atenție un episod care vorbește despre relațiile…

- Unitatile administrativ-teritoriale vor avea de anul viitor un buget minim de functionare de 750 lei pe locuitor, conform unui articol al Legii bugetului pe 2018 adoptat luni in Parlament, suma care nu era precizata in proiectul anterior, potrivit unor surse din Ministerul Finantelor Publice (MFP).…

- Astazi, 19 decembrie (a.c.) are loc la sala „C.A. Rosetti” a Palatului Parlamentului din Bucuresti, de la ora 12:00, festivitatea de premiere a elevilor care au obtinut distinctii la olimpiadele și concursurile internationale pe discipline – 2017, precum si a profesorilor care i-au pregatit și a unitatilor…

- La ora actuala, problema iluminatului public in Municipiul Sfantu Gheorghe este una cunoscuta aleșilor locali, mai multe zone fiind recunoscute pentru aceasta deficiența ce pare sa persiste de ani de zile. Intrebat, in cadrul conferinței de presa ce a avut loc ieri, despre veșnica problema a iluminatului…

- Plafonul actual de 220.000 de lei, de la care firmele sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de taxa pe valoarea adaugata (TVA), va fi majorat la 300.000 de lei, de la 1 ianuarie 2018, astfel ca firmele care vor inregistra la final de 2017 o cifra de afaceri mai mare de 300.000 de lei […] Articolul…

- La finele acestei saptamani, prestigioasa instituție de arta din Brașov (am numit Opera) este pe cale sa stabileasca un record in materie de audiența. Datorita cererii impresionante de bilete conducerea a decis sa aiba loc in premiera nu mai puțin de trei reprezentații succesive ale tradiționalului…

- „Asta-i seara, seara sfanta, Se colinda și se canta, Domnului, Domn…” Nu era chiar seara ci doar amiaza zilei de duminica, 10 decembrie a.c., zi in care la Casa de Cultura din Tg. Secuiesc a avut loc al 2-lea spectacol de gala organizat de Fundația „Mihai Viteazul” Sfantu Gheorghe, impreuna cu…

- Crucea Roșie, filiala Covasna, a organizat, sambata, la Sfantu Gheorghe, Gala Tinerilor Volunari, eveniment in cadrul caruia i-a premiat pe cei mai activi voluntari ai sai, din municipiu. Gala, organizata inca din anul 2010, are ca scop recunoașterea implicarii și dedicarii tinerilor in activitațile…

- Activitațile cuprinse in cadrul Festivalului de colinde și obiceiuri de iarna „Craciunul la romani”, organizat de Fundația „ Mihai Viteazul”, continua pe parcursul zilelor de vineri, sambata și duminica. Astfel, astazi, la Catedrala Ortodoxa din municipiul reședința de județ, la ora 18.30, dupa oficierea…

- ALDE Covasna iși exprima indignarea și surprinderea fața de acțiunile PNL privitoare la organizarea manifestarilor de 1 Decembrie din acest an in municipiul Targu Secuiesc. Intr-un comunicat de presa transmis catre redacția Mesagerul de Covasna, de Biroul de presa, prin președintele Organizației de…

- Federația Romana de Baschet a decis ca in februarie 2018 Arena Sepsi va gazdui Cupa Romaniei atat la baschet masculin cat și baschet feminin. Final 8 a baschetului masculin va fi in data de 10-13 februarie, iar a baschetului feminin 23-25 februarie. Federația a efectuat tragerea la sorți a Turneului…

- Ziua Nationala a Romaniei si aniversarea a 99 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 au fost marcate prin diverse manifestari care s-au desfașurat in mai multe localitati ale judetului Covasna, printre care Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc, Covasna, Intorsura Buzaului, Barcani, Zagon, Brețcu,…

- Voluntarii Asociației „Salvatore” din Sfantu Gheorghe l-au invitat, marți seara pe Moș Nicolae sa le imparta cadouri copiilor prezenți in centrul municipiului. Toți copiii iși pregatesc ghetuțele, in seara dinaintea sarbatorii de Sfantul Nicolae, cu speranța ca vor gasi in ele nu o nuielușa, ci o punguța…

- Ziua Romaniei va fi celebrata la Zabala printr-un amplu program, cuprinzand ceremoniale religioase și depuneri de coroane in cinstea eroilor neamului, spectacole pregatite de copiii din comuna, dar și un concert susținut de interpretul hunedorean de muzica populara, Ciprian Roman și orchestra sa. Manifestarile,…

- Pe parcursul lunilor octombrie și noiembrie, partea cuprinsa intre str. Benedek Elek și str. Infrațirii a Aleei Tineretului a fost reabilitata. Stratul de baza al asfaltului a fost turnat, iar partea menționata a fost redeschisa circulației. Vineri, 24 noiembrie, Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe…

- Judetul Covasna a ocupat primul loc in concursul pentru colectarea selectiva a deseurilor, organizat in cadrul Campaniei de educatie ecologica și mediu „ECOATITUDINE 2017”. Cele zece localitati covasnene inscrise in concurs au colectat selectiv 150 tone de deseuri. Festivitatea de premiere a avut…

- Tarifele pentru apa si canalizare s-ar putea majora de anul viitor cu circa 10% si, respectiv, 3,2%, in 11 localitati din judetul Covasna, printre care municipiile Sfantu Gheorghe si Targu Secuiesc, conform autoritatilor in domeniu. Operatorul regional Gospodaria Comunala a solicitat si a obtinut avizul…

- Sambata, 18 noiembrie 2017, de la ora 12:00, brașovenii și turiștii sunt invitati la Centrul Cutural Reduta din Brașov la lansarea volumului „Uitați in inima Romaniei”, scris de Dan Tanasa. „Pare greu de imaginat pentru orice om normal ca, in Romania, romanii sa fie discriminați etnic de…

- „Culinariada” – un complex program ce promoveaza arta culinara și hranirea sanatoasa in randul elevilor din țara, demarat de asociația culinara profesionala „Euro-Toques Romania”, a debutat la Liceul Tehnologic „Constantin Brancuși” din Sfantu Gheorghe. In cadrul acestui program, miercuri, 15 noiembrie,…

- Doctorul Nicolae Enea este personalitatea nascuta in Covasna, care și-a dedicat toata viața – ca medic, om politic și animator cultural – concitadinilor lui din cunoscuta stațiune balneo-climaterica de la poalele sud-estice ale Carpaților de Curbura. Demne de admirat astazi asemenea…

- Postul Craciunului, numit și al „Bucuriei”, reprezinta o perioada de 40 de zile, incepand din 15 noiembrie, incarcata de semnificații și datini pentru credincioși, precedand Marea Sarbatoare a Nașterii Domnului. Conform traditiei randuite de Biserica, acest Post este de asprime mijlocie din punctul…

- Miercuri, 15 noiembrie, actorii Teatrului „Andrei Mureșanu” (TAM), din Sfantu Gheorghe, vor prezenta, in Viena spectacolul „Jurnal de Romania. Sfantu Gheorghe” „Acesta este un al treilea proiect, finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (A.F.C.N.), de data aceasta din fondul de urgența.…

- Pentru comunitatea din Valea Mare, ziua de ieri a fost una de dubla sarbatoare: cea a hramului bisericii, al Sfinților Mihail și Gavriil, dar mai ales cea in care un numar de 20 de costume populare romanești (10 pentru fete și 10 pentru baieți) au fost daruite Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din…

- Muzeul vietii transilvanene, amenajat in castelul Kalnoky din localitatea covasneana Miclosoara, va fi acreditat oficial pana la sfarsitul acestui an, a declarat miercuri, sefa Directiei pentru Cultura a judetului Covasna, dr. Kelemen Antonia Izabella. Aceasta a mentionat ca specialisti din cadrul institutiei…

- „Romanii din Covasna și Harghita sunt o suta de mii, dar au douazeci de milioane de frați și surori”- Mihai Tirnoveanu O mie de steaguri tricolore și-a propus Asociația „Calea Neamului” sa daruiasca romanilor din orașul Targu Secuiesc și din imprejurimi, de Ziua Naționala. „Vom sarbatori Ziua Naționala…

- Odata cu pensionarea sa, preotul Ioan Tamaș Delavalcele „a predat ștafeta” fiului sau Vasile Antonie Tamaș, care a a fost instalat preot paroh in aceasta parohie, ieri. Mai multe amanunte despre acest eveniment puteți afla in ediția de marți, 7 noiembrie, a Mesagerul de Covasna. Articolul Moment deosebit,…

- Un grup de elevi de la Liceul Tehnologic „Constantin Brancuși” din Sfantu Gheorghe, de la specializarea „Frizer-coafor”, au fost ieri in vizita la Complexul de servicii pentru persoane varstnice „Zathureczky Berta” din municipiu. Acțiunea s-a desfașurat in cadrul unui parteneriat incheiat intre cele…

- Liceul Tehnologic „Constantin Brancuși” din Sfantu Gheorghe este implicat, alaturi de alte 17 licee, in proiectul – pilot intitulat „Intalnirile franco – romane in domeniul turismului”, constand in principal, intr-un schimb de expertiza intre actorii din mediul educațional și de afaceri și in dezvoltarea…

- Doua sportive din cadrul Clubului Sportiv „Alpin” Sfantu Gheorghe, legitimate la secția de schi alpin, participa la un stagiu de pregatire in Lituania. Stagiul se deruleaza in perioada 27 octombrie – 3 noiembrie (a.c.), iar antrenamentele au loc pe partia de schi din impresionanta sala „Snow Arena”,…

- Ansamblul „Cununa Carpaților” al Casei de Cultura Intorsura Buzaului a participat ieri la Festivalul dedicat sarbatorii de Sfantul Dumitru și organizat in cadrul zilei localitații harghitene Subcetate. „Ne-am pregatit cu un program deosebit pentru evenimentul de la Subcetate, de aproximativ o ora și…

- Gradinița cu Program Prelungit nr. 3, din Targu Secuiesc, a desfașurat miercuri, 25 octombrie a. c., „Festivalul Dovleacului”, activitate extracurriculara aflata la cea de a-VII-a editie. Ca de obicei, copiii au sosit la gradinița cu cel puțin un dovleac, iar alaturi de educatoare, prin activitațile…

- Ieri, la Liceul Tehnologic „Constantin Brancuși” din Sfantu Gheorghe a avut loc „Balul Bobocilor”. 9 echipe din clasa a IX-a s-au inscris in concursul pentru titlul de „Miss” și „Mister”. Evenimentul a fost organizat in sala de festivitați a Liceului, de catre Consiliul Elevilor din cadrul unitații…

- Mai multe strazi din municipiul Sfantu Gheorghe vor purta numele unor personalitati locale – fosti primari, politicieni si oameni de cultura-, in urma unei hotarari adoptate joi, de Consiliul Local. Este vorba despre 19 strazi care nu au denumiri, majoritatea aflate in zone rezidentiale noi. Consiliul…

- Prima parte a acestei saptamani a trecut fara a fi inregistrate accidente rutiere soldate cu victime omenești, in județul Covasna, iar pentru ca și sfarșitul de saptamana sa fie la fel de liniștit, polițiștii covasneni transmit cateva sfaturi. Oamenii legii va recomanda sa va planificati din timp…

- Festivalul Sanselor Tale - Saptamana Educatiei Permanente in Romaniaeditia a XVIII-a – 30 octombrie - 4 noiembrie 2017 Incepand din anul 2000, in Romania, se organizeazaSAPTAMANA EDUCATIEI PERMANENTE IN ROMANIA - FESTIVALUL SANSELOR TALE. …

- Sute de carți și reviste donate de catre covasneni vor ajunge la romanii din Basarabia, in cadrul unui program inițiat de Desparțamantul „ASTRA Mihai Kogalniceanu” Iași. Parte din donații provine din Targu Secuiesc, ca urmare a implicarii poetei Mihaela Aionesei, din localitate, in promovarea acestui…

- Doi maeștri bucatari cunoscuți vor susține demonstrații de arta culinara, la Liceul Tehnologic „Constantin Brancuși” din Sfantu Gheorghe, pe parcursul a doua zile, la inceputul lunii noiembrie. Demonstrațiile, adresate in special elevilor de la clasele de bucatari, cofetari, ospatari și de alimentație…

- Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Covasna, Casa Corpului Didactic „Csutak Vilmos”-Covasna, in colaborare cu Federația Romana de Rugby, organizeaza joi, 26 octombrie, un program de formare adresat profesorilor de educație fizica din județ. Cursul va avea loc in sala de conferințe a Liceului Tehnologic…