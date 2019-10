Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban nu se grabește sa anunțe lista miniștrilor propuși pentru Executivul pe care il va conduce. Premierul desemnat a declarat ca inainte de toate va purta negocieri cu toate formațiunile politice din Parlament care au susținut moțiunea de cenzura de demitere a Guvernului Dancila. Ludovic…

- Cea de-a doua runda de consultari anuntata pentru luni de presedintele Iohannis cu partidele parlamentare privind formarea noului Executiv, a fost amanata pana marti. Tot marti ar putea fi ziua in care seful statului anunta numele viitorului premier. Presedintele a declarat vineri ca PNL este dispus…

- Președintele Klaus Iohannis va anunța luni sau marți, numele premierului, dar si componenta noului Guvern. Cel mai vehiculat nume pentru functia de prim ministru este cel al lui Ludovic Orban. Au aparut si primele nume de posibili viitori titulari ai portofoliilor posbilului cabinet Ludovi Orban. Din…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat duminica la Focsani ca numarul celor care vor vota motiunea de cenzura a ajuns 244. Asta dupa ce, spune liderul PNL, alti sapte parlamentari si-au luat angajamentul de a semna motiunea de cenzura impotriva Guvernului PSD. „Am mai avut foarte multe discutii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera, la scurt timp dupa ieșirea publica a președintelui Klaus Iohannis, ca schimbarea Guvernului Dancila in urma unei motiuni de cenzura este posibila, dar nu este o certitudine, deoarece in Parlament „oricand pot aparea surprize”. In plus, el anunța ca moțiunea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca liberalii sunt pregatiti in orice moment sa-si asume raspunderea guvernarii, aratand ca in noua sesiune parlamentara va fi depusa o motiune de cenzura. “PNL este pregatit in orice moment sa-si asume raspunderea guvernarii. Avem solutii, avem oameni…

- O veste neasteptat de buna pentru elevi vine de la prim ministrul Viorica Dancila. Premierul i-a cerut in sedinta de Guvern ministrului Educatiei, Ecaterina Andronescu, sa amane inceperea anului scolar cu o saptamana. Propunerea este ca scoala sa inceapa nu pe 9 septembrie, ci pe 16 septembrie. „Va…