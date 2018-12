Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei a fost invinsa fara drept de apel de Olanda, scor 29-24 (11-10), duminica seara, la Nancy, in primul sau meci din Grupa Principala II a Campionatului European de handbal feminin din Franta. Fata de Victoria entuziasmanta cu Norvegia, tricolorele au dezamagit, mai ales in aparare,…

- Nationala Romaniei a obtinut o victorie fantastica la Campionatul European din Franta, in ultima etapa din grupa D. Nu doar ca echipa condusa de Ambros Martin a castigat, ci i-a administrat Norvegiei si cea mai drastica infrangere din istoria participarilor la o editie a Campionatului European.

- DE VIITOR… Vasluianul Vladut Dudau a fost convocat din nou la echipa nationala de futsal a Romaniei – U19, pentru “dubla” amicala impotriva selectionatei similare a Slovaciei. Meciurile vor avea loc la Poprad, Slovacia. Echipa nationala de juniori a Romaniei isi continua pregatirile pentru debutul in…

- Meciurile in grupa D a Campionatului European de handbal feminin au inceput furtunos. Germania a invins Norvegia cu 33-32, cu 90 de minute mai devreme de startul partidei Romania – Cehia si in mod clar a complicat deja calculele in grupa.

- Cele mai bune 16 natiuni europene, inclusiv Romania, se infrunta incepand de astazi la editia 2018 a Campionatului European de handbal feminin – EHF EURO 2018, organizat in sase orase din Franta pana pe 16 decembrie, noteaza Agerpres. Nationala Romaniei, ...

- Marius Șumudica a fost intrebat despre reacția pe care a avut-o atunci cand l-a auzit pe Nicolae Dica ca s-a plans de faptul ca nu are suficienta libertate in luarea de decizii la echipa. Tehnicianul n-a avut mila și l-a taxat pe antrenorul FCSB-ului, crezand ca ramanand la echipa patronata de Gigi…

- Puținii specatori prezenți pe Arena Naționala l-au contestat pe Nicolae Dica la partida cu FC Voluntari de sambata seara. Cele doua infrangeri consecutive și jocul modest au pus punct rabdarii fanilor, care l-au apostrofat pe Dica inainte de startul meciului: "Da-ti demisia, ca ai distrus echipa", i-ar…

- Interul stanga al echipei de handbal a Universitații Suceava, Gabriel Burlacu, a fost convocat din nou la naționala de handbal seniori a Romaniei. Noul selecționer al reprezentativei Romaniei, Manuel Montoya, a convocat un numar de 19 jucatori pentru primele doua meciuri din preliminariile Campionatului…