S.O.S. pentru casa sculptorului Ion Vlasiu Casa sculptorului Ion Vlasiu de la Bistra Mureșului poate fi salvata de la degradare și uitare, este anunțul postat de deputatul social democrat Dumitrița Gliga pe pagina personala de Facebook. La baza celor spuse de președintele PSD Mureș stau demersurile Consiliului Județean Mureș cu privire la reședința de vara de pe Valea Mureșului a renumitului … Post-ul S.O.S. pentru casa sculptorului Ion… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul local liberal Horea Șarlea a publicat joi, 8 februarie, pe pagina sa de Facebook, un text intitulat "Toate amendamentele susținute de consilierii locali PNL, respinse! Fondurile europene au fost respinse!". Opinia consilierului local Horea Șarlea, care deține și funcția de vicepreședinte…

- Noul bazin de apa de la Șaulia este plin, a anunțat miercuri, 24 ianuarie, deputatul social-democrat Dumitrița Gliga. Potrivit unei postari facuta pe rețeaua de socializare Facebook, "sunt pline cu apa toate bazinele noi de la stațiile de pompare, alimentate de noua magistrala Luduș – Grebenișu de Campie."…

- Primaria Targu Mureș a publicat sambata, 30 decembrie, pe pagina de Facebook, un anunț pentru targumureșeni, in ceea ce privește desfașurarea traficului in perioada Revelionului. „Cu ocazia evenimentului „Revelion in strada", in data de 31 decembrie 2023, incepand cu ora 06.00 și pana in data de 1 ianuarie…

- Situația de la Aeroportul Internațional Maramureș nu este foarte roz! Dupa ce aseara, intr-un live pe pagina de Facebook ale redacției eMaramureș au fost prezentate date despre posibila trucare a unui concurs de angajare, acum va prezentam un fapt concret: DNA a descins la Aeroport Internațional Maramureș.…

- Cadrele didactice din scoli si licee vor fi instruite sa acorde primul ajutor in caz de necesitate, a anuntat Asociatia pentru SMURD Maramures. Initiativa este necesara, in contextul in care situatiile de urgenta pot aparea in orice moment, au precizat reprezentantii Asociatiei pentru SMURD Maramures…

- In debutul saptamanii trecute, echipa de baschet U13 din cadrul Clubului Gladius Lucky Dragons a susținut un meci amical cu CSM Targu Mureș. „Cu toate ca suntem la inceput de drum și lotul este format și din jucatori mai mici, aceștia s-au descurcat excelent și au oferit faze de joc frumoase. Felicitari…

- "Legea 2 Mai" a fost adoptata in Senat, a anunțat luni, 20 noiembrie, pe pagina sa de Facebook, Mara Toganel, prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal (PNL) Mureș. In aceeași postare, Mara Toganel precizeaza ca "producția și traficul de droguri raman cea mai mare afacere criminala din UE",…

- Deputatul social-democrat Dumitrița Gliga a participat, in calitate de secretar al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Peru, la o intalnire cu noul ambasador al Republicii in Romania, Excelența Sa Felix Ricardo Americo Antonio Denegri Boza. La incheierea intalnirii, deputatul Dumitrița Gliga…