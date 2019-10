Stiri pe aceeasi tema

- În doar dou zile de la intrarea în vigoare a noilor prevederi privind interzicerea folosirii telefonului mobil i a oricrui dispozitiv mobil în timpul condusului poliitii au aplicat peste 320 de sanciuni contravenionale pentru nerespectarea noilor reglementri.Aciunile pentru prevenirea...

- Vesti proaste pentru soferii care scriu mesaje, transmit live, filmeaza sau vorbesc la telefon in timpul condusului. Sanctiunile vor fi, din luna octombrie, mult mai dure. Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta nr. 11 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind…

- Pentru cei care scriu mesaje, transmit live, filmeaza sau vorbesc la telefon in timpul condusului sancțiunile vor fi, din luna octombrie, mai dure. La data de 12 august 2019, Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanța nr. 11 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 195/2002…