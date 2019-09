Salvamontistii din judetele Sibiu si Arges au ajutat, sambata seara, un turist sa ajunga la spital, dupa ce a acesta a suferit o entorsa in timp ce se afla pe traseul Moldoveanu - Balea Lac, in Muntii Fagaras. Dupa accident, turistul, in varsta de 36 de ani, a apelat numarul salvamont pentru a cere sprijin, a anuntat Salvamont Sibiu. "Salvamontistii sibieni, impreuna cu colegii de la Arges, au acordat primul ajutor si au efectuat transportul acestuia la Balea Lac, unde a fost indrumat la UPU", potrivit Salvamont Sibiu. Potrivit sursei citate, turistul a fost transportat la Spitalul Clinic Judetean…