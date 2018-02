Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca salariile personalului medical vor inregistra cresteri semnificative in acest an. „Salarizarea din domeniu va ajunge pentru prima data...

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, da asigurari ca nu vor scadea salariile militare, ci ca acestea vor crește in medie cu 3%. Intr-o declarație de presa, conducerea MApN a prezentat calculele bazate pe noua lege a salarizarii, dupa eliminarea, de la 1 ianuarie, a unor categorii de sporuri.…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca exista probleme cu 3% dintre angajatii din sistem in privinta salariilor, in sensul ca acestea vor fi diminuate incepand cu luna martie, precizand ca este vorba de cei din aparatul central, informeaza AGERPRES . “Am facut de dimineata acest studiu…

- Ministrul spune ca veniturile vor crește, numai ca, in cazul anumitor categorii, majorarile vor fi mai mici, iar cei mai afectați vor fi angjații din Minister. In urma cu puțin timp, ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a venit cu lamuriri in ceea ce privește salariile angajaților din acest sector,…

- Ministrul Sanatatii Sorina Pintea a declarat joi ca salariile medicilor nu vor scadea, ci vor creste, ajungand chiar la peste 4.000 de euro brut pentru medicii legisti. Pitea a precizat ca 3% din angajatii din subordinea ministerului au probleme, „dar nu probleme mari”, astfel ca salariile consilierilor…

- Ministrul Sanatatii a mentionat ca cei afectati de reducerile salariale sunt cei din aparatul central, nu medicii. "3 % cu probleme, dar nu cu probleme mari. Pentru consilieri, salariile vor scadea cu aproximativ 23%. Consilierii la cabinetul demnitarului trebui sa aiba acelasi salariu. Ajustarea…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici a anuntat la Digi24 ca a gasit solutia pentru problemele aparute ca urmare a trecerii contributiilor sociale de la angajator la angajat. Ordonanta Ministerului de Finante ar urma sa solutioneze problemele pentru aceste categorii profesionale, pentru un an de zile,…

- Ministrul Muncii a anuntat, marti, ca inca din luna mai 2017 se stia ca in cazul a 3% dintre bugetari vor scadea salariile, ea insasi anuntand acest lucru de mai multe ori. Lia Olguta Vasilescu a precizat ca s-a facut o confuzie intre legea salarizarii si modificarile aduse Codului Fiscal, informeaza…

- Cum modificarile salariale ale caror efecte se vad din plin in aceste zile au iscat indelungi discutii, sefa de la Ministerul Muncii a iesit public, in incercarea de a oferi unele explicatii. “Strict din cauza transferului contributiilor, salariile nu pot scadea” – afirmatia ministrului Muncii a fost…

- Salariile nete ale angajatilor vor scadea in mai multe domenii de activitate, respectiv in sectorul de Sanatate, in Cultura, in Politie si in Justitie, potrivit liderilor de sindicat. Presedintele federatiei sindicale SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu, a declarat, luni, pentru AGERPRES ca veniturile…

- Lia Olguța Vasilescu a afirmat ca 60% dintre bugetari, cei care se aflau la baza piramidei salariale, aveau salarii intre cel minim și 4.000 de lei. La jumatatea piramidei, erau 37% dintre salariații, cu salarii intre 4.000 și 7.000 de lei, iar ”in varful piramidei situația scapase totalmente de…

- Salariile politistilor vor creste de la 1 februarie, miercuri, fiind aprobat Ordinul ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar, politistilor si personalului civil din MAI, care asigura punerea in aplicare, la nivelul…

- Sindicalistii din Penitenciare il contrazic pe ministrul Justitiei,Tudorel Toader, care declara recent ca recidiva ar fi scazut in Romania, si il acuza pe demnitar ca dezinformeaza opinia publica: Daca ar fi adevarat, ar fi extraordinar.

- Ministrul justititiei, Tudorel Toader, a precizat joi, pe contul sau de Facebook, ca returnarea cetatenilor romani detinuti in penitenciare din strainatate poate fi realizata cu garantii scrise, prin care se asigura detentia corespunzatoare la standardele europene. “Sunt mulți cei ce cred ca le știu…

- Marile dosare de coruptie, dar si controlul efectuat de Inspectia Judiciara la solicitarea ministrului Justitiei, au marcat activitatea Directiei Nationale Anticoruptie in anul 2017. Citește și: Liviu Dragnea vrea sa il elimine pe Mihai Tudose. Congresul extraordinar al PSD la un pas de a…

- Șefii serviciilor Achiziții, Juridic, Buget și Contabilitate din cadrul Poliției Locale București au fost suspendați din fucție, dupa ce procurorii DNA i-au trimis in judecata pentru abuz in serviciu, pentru ca au externalizat, in mod ilegal, serviciile de ordine publica, anunța Primaria Capitalei.…

- Combinatul siderurgic din Galati a anunțat ca va majora salariile brute cu 20%. ”ArcelorMittal Galati va creste cu 20% salariile brute pentru a proteja castigurile nete ale angajatilor sai, ca urmare a aplicarii recentelor Ordonante de Guvern si in urma incheierii unui acord cu partenerul…

- Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, a declarat, marti, pentru MEDIAFAX, ca salariile vor scadea pentru jumatate din personalul Consiliului de la 1 ianuarie, odata cu aplicarea legislatiei in domeniul salarizarii si mutarea contributiilor la angajati. „Am rugat Guvernul…

- Guvernul va adopta, cel mai probabil in aceasta saptamana, un act normativ pentru suplimentarea schemei de personal din penitenciare cu 1.000 de posturi, a declarat, luni, ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Oficialul s-a intalnit cu sindicatele angajatilor din penitenciare, la Penitenciarul Vaslui,…

- Guvernul a adoptat in ședința de miercuri un memorandum privind construirea a doua penitenciare in Prahova și Buzau, a anunțat joi ministrul justiției, Tudorel Toader. “Memorandum privind oportunitatea finanțarii infrastructurii fizice a sistemului penitenciar, in vederea crearii condițiilor optime…

- Deficitul fondului de pensii scade la jumatate ca urmare a trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat. In mod automat, bugetul Ministerului Muncii va fi mai mic. Prin aplicarea mutarii contribuțiilor de la angajator la angajat, deficitul se reduce de la 13,5 miliarde de lei, la 7…

- Aproximativ 1.000 de angajati din cadrul agentiilor de plati si interventii pentru agricultura (APIA) din tara se vor afla, astazi, in fata sediului Guvernului, pentru a cere, din nou, ca salariile lor sa nu scada de la 1 ianuarie 2018.

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, sustine ca trebuie facuta distincția clara intre efectele transferului contribuțiilor și cele ale Legii salarizarii. “Salariile nu scad, in nicio situație, din cauza transferului contribuțiilor de la angajator la angajat. Vor scadea, insa, unele salarii supradimensionate,…

- Grampet Group isi asuma plata contributiilor pentru angajatii sai, astfel incat salariile celor 7.100 de angajati nu vor scadea de la 1 ianuarie 2018, au promis reprezentantii holdingului...

- Grampet Group, cel mai mare holding feroviar din Romania si din Europa Centrala si de Sud-Est, o companie cu capital privat 100% romanesc, cu peste 7.000 de angajati in industria feroviara, anunta ca a luat decizia de a conserva veniturile nete ale angajatilor, mentinand de la 1 ianuarie 2018 acelasi…

- Salariile de lux incasate de șefii unor instituții din Alba au un nou pretendent la locul I. Salariul de baza al președintelui director general al Casei de Asigurari de Sanatate Alba, Silvia Puie, ajunge la 17.516 lei. Cei doi directori executivi, Adela Matei și Narcis Muntean, au și ei venituri lunare…

- Peste 1.200 de detinuti au beneficiat de recursul compensatoriu in prima luna de la punerea in aplicare a legii, potrivit sindicatelor din Penitenciare, care il acuza pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ca a dezinformat Parlamentul in legatura nu numarul real al acestora.

- Consilierul personal al managerului CE Oltenia susține ca lefurile minerilor și energeticienilor nu se vor micșora la anul odata cu aplicarea ordonanței de urgența privind transferul contribuțiilor de la angajator la angajat. Ion Rușeț anunța ca la nivelul companiei miniere s-au constituit…

- Angajații Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) din teritoriu vor incepe joi protestele din cauza impactului Legii salarizarii asupra veniturilor, care vor scadea cu sume cuprinse intre 700 și 2.800 de lei, incepand din 2018, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, președintele…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a declarat luni ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu este principalul responsabil pentru situatia din penitenciare, insa a aratat ca s-ar putea sa fie "adaugat pe lista" si ca trebuie luate masuri intr-un timp relativ scurt care sa combata problema din inchisori.Ea…

- Liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, le-a sugerat luni primarilor care reclama faptul ca va scadea foarte mult venitul la bugetul local 'sa revina la salariile de bun-simt', sa dramuiasca banii si sa nu-i mai risipeasca pe focuri de artificii si 'chiolhane'. 'Am vazut foarte multi primari, de la toate…