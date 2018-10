Stiri pe aceeasi tema

- Dincolo de concurența neloiala facuta mediului privat, creșterea salariilor in administrația publica, sanatate și educație, fara aplicarea unor criterii de performanta, nu a dus la o imbunatatire a acestor servicii pentru firme și cetațeni, se arata intr-un comunicat de presa al Asociației Oamenilor…

- Craciunul vine mai devreme pentru o categorie de angajați in Romania. Guvernul a anunțat creșterea salariului minim brut, incepand cu data de 1 noiembrie, deși inițial se anunțase o astfel de schimbare de la 1 ianuarie.

- Propunerea de majorare a salariului minim este o masura ce are efecte pozitive in plan economic si social tinand cont de specificul si conditiile actuale ale economiei romanesti. De ce este buna aceasta masura de majorare a salariului minim? In primul rand, cresterea salariului minim este…

- Cresterea PIB-ului se bucura de o baza solida, potrivit ultimelor evolutii macroeconomice, desi se observa ritmuri de crestere diferite la nivel de tari. Trimestrul doi din 2018 s-a caracterizat prin: rate de dobanda mai mari decat cele estimate, preturi mai mari la materiile prime si un risc (geopolitic)…

- Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) a anuntat luni, intr-un comunicat, ca va sustine lansarea unui dialog public prin care asociatiile patronale si cele sindicale sa ajunga la un consens referitor la „stabilirea sau eliminarea” salariului minim pentru sectorul privat. „Apreciem ca obiectiva…

- Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) considera ca in analizele si discutiile vizand eliminarea sau nu a salariului minim obligatoriu in sistemul privat, poate fi luata in considerare si solutia adoptarii unui salariu minim orar si nu lunar, care ar raspunde realitatii unei economii…