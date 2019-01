Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis luni ca Polonia trebuie sa suspende imediat aplicarea noii legi privind reducerea varstei de pensionare a judecatorilor Curtii Supreme, transand o disputa in acest sens intre Varsovia si Bruxelles, transmite Reuters. Decizia anuntata luni este…

- In octombrie, Curtea Europeana de Justitie a informat ca Polonia trebuie sa suspende restructurarea Curtii Supreme, care permitea PiS sa numeasca judecatorii importanti.O motivare a amendamentului a fost publicata pe site-ul parlamentului polonez miercuri: „Amendamentul reprezinta executarea…

- In octombrie, Curtea Europeana de Justitie (CEJ) a precizat intr-o decizie ca Polonia trebuie sa suspende masurile de revizuire a Curtii Supreme, care pur si simplu permiteau PiS sa selecteze dupa bunul plac judecatorii de top.O justificare a proiectului de amendament la reforma privind…

- Partidul Lege si Justitie (PiS) aflat la guvernare in Polonia a anuntat miercuri un amendament legislativ prin care da inapoi in reforma privind Curtea Suprema, care s-a aflat in centrul disputei sale cu Uniunea Europeana, ce acuza Varsovia de nerespectarea standardelor democratice, relateaza Reuters.…

- "Proiectul acordului privind Pactul global asupra migratiilor nu garanteaza securitatea Poloniei", a apreciat Guvernul intr-un comunicat, si este "contrar prioritatilor Guvernului, care sunt securitatea cetatenilor polonezi si mentinerea controlului asupra unor fluxuri migratorii". Guvernul Partidului…

- Curtea Constitutionala a Poloniei a stabilit miercuri ca planul guvernului de a creste contributiile celor mai bogati platitori de taxe la fondurile de pensii si alocatii pentru persoanele cu dizabilitati incalca legea fundamentala a tarii, relateaza Reuters. Proiectul de majorare a acestor contributii…

- Liderii eurosceptici ai Poloniei au marcat duminica un secol de independența naționala printr-o parada la care au luat parte mai mult de 200.000 de persoane din intreaga tara si care a implicat grupuri de extrema dreapta și activiști neo-fasciști din Italia, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Aceasta…

- Presedintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk, a fost chestionat luni de o comisie parlamentara de la Varsovia cu privire la implicarea sa intr-un scandal bancar in perioada in care a fost prim-ministru al Poloniei, transmite dpa. Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare…