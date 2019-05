Sălajul, lovit din nou de inundații! Salajul, lovit din nou de inundații! Foto: ISU Salaj. Mai multe localitați salajene au fost grav afectate de inundațiile înregistrate în aceasta dupa-amiaza. Apa a intrat în curțile și casele oamenilor, viitura a luat doua autoturisme, a acoperit mai multe drumuri, iar traficul a fost restricționat minute în șir de pompieri pentru prevenirea unor eventuale incidente, potrivit ISU Porolissum Salaj. Din fericire nu au fost înregistrate victime.







