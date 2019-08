Stiri pe aceeasi tema

- Salah Abdeslam, singurul supravietuitor al comandourilor care au insangerat Parisul la 13 noiembrie 2015, a fost inculpat in Belgia in dosarul atentatelor comise la 22 martie 2016 la Bruxelles, transmite AFP.

- Ciclistul britanic Chris Froome este intr-o stare ''foarte grava'' si ''este clar ca nu va putea lua startul in iulie in Turul Frantei'', a declarat, miercuri, managerul echipei Ineos, David Brailsford, potrivit AFP, citata de Agerpres. El a mentionat ca britanicul s-a izbit de un zid si ca i-a fost…

