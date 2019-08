Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele trei zile, aproximativ 40 de porci mistreti au fost impuscati, in zona localitatii Sanpetru German, din judetul Arad, dupa ce au fost confirmate mai multe focare de pesta porcina africana. In zona localitatii Sanpetru German, care apartine de comuna Secusigiu, au fost confirmate patru focare…

- Autoritațile din Timiș sunt in alerta dupa ce, sambata, intr-o gospodarie din localitatea Sanpetru German, din județul Arad, aflata la limita cu județul nostru, a fost confirmat un focar de pesta porcina africana, cinci animale fiind ucise. Astfel, astazi, a fost convocata o ședința a Centrului Local…

- Bulgaria a luat masuri mai stricte pentru a impiedica raspandirea pestei porcine africane si a proteja sectorul zootehniei, in valoare de 600 de milioane de leva (300 de milioane de euro), a anuntat miercuri Ministerul Agriculturii de la Sofia, citat de Reuters, potrivit Agerpres.Pesta porcina…

- La zece zile de la aparitia primului focar de pesta porcina din Prahova, timp in care virusul s-a extins, fiind confirmate imbolnaviri in mai multe localitati, autoritatile judetene iau in calcul varianta sacrificarii animalelor din mai multe gospodarii. Pana acum evitata, asa-zisa ucidere preventiva…

- Autoritatile au inceput, marti, sacrificarea tuturor porcilor din comuna doljeana Teasc, iar miercuri va incepe uciderea porcilor si in cele trei sate ale comunei Gighera (Zaval, Gighera, Nedeia), localitati in care au fost identificate mai multe focare de pesta porcina. Prefectul judetului Dolj, Narcis…

- Pesta porcina africana a fost confirmata la un mistret gasit mort, in urma cu mai bine de o saptamana, intr-o padure din comuna Golesti, a anuntat, joi, directorul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Valcea, Mihai Miclea, potrivit AGERPRES.El a precizat ca…

- Primul caz de pesta porcina africana din judetul Valcea a fost confirmat joi, 13 iunie. In padurile din municipiul Ramnicu Valcea, zona Goranu, a fost descoperit un porc mistret mort, iar analizele au confirmat boala. Centrul Local de Combatere a Bolilor Valcea va monitoriza atent zona, dar nu va dispune…

- La inceputul acestei luni, in urma finalizarii de catre politistii Serviciului de Ordine Publica Maramures a activitatilor de urmarire penala in dosarul penal deschis in luna octombrie 2018 la Parchetul de pe langa Judecatoria Dragomiresti, sub aspectul comiterii infractiunii de raspandire a bolilor…