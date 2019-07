Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului anunța ca suma de 20 de milioane de lei pentru vouchere in programul Rabla pentru electrocasnice a fost epuizata, luni, in 3 ore de la inceperea unei noi sesiuni. Urmatoarea etapa va avea loc peste 15 zile. Prin acest program se obțin vouchere pentru televizoare de 400 de lei,…

- Voucherele neutilizate in termenul de valabilitate in Programul „Rabla pentru electrocasnice 2019”, precum si diferentele rezultate din modificarea eficientei energetice a unui echipament aprobat la cererea beneficiarului, vor fi disponibile pentru noi inscrieri incepand de luni, de la ora 10:00, conform…

- Programul „Rabla pentru eletrocasnice” a avut un succes peste asteptari, inregistrandu-se peste 73.000 de cereri pana la sfarsitul lunii trecute, pentru emiterea a mai mult de 124.000 de tichete valorice.

- Romanii pot primi vouchere de 500 de lei pentru achiziția unui televizor cu eficiența energetica A+, in cadrul programului național de inlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate, potrivit ghidului publicat de Ministerul Mediului. Programul prevede inlocuirea echipamentelor electrice și…

- Persoanele fizice vor putea achizitiona, in acest an, prin Programul „Rabla pentru electrocasnice”, pe langa celelalte categorii aprobate in editia precedenta, masini de spalat vase si televizoare, se arata in proiectul de Ordin privind modificarea si completarea Ghidului de finantare al acestui program,…

- Romanii care vor sa iși schimbe televizoarele prin programul Rabla pentru electrocasnice vor primi un voucher de 500 de lei, potrivit ghidului postat de catre Ministerul Mediului. Programul a fost extins și la mașinile de spalat vase. Acesta vizeaza inlocuirea electrocasnicelor vechi cu unele mai performante…