S-au afișat rezultatele finale la Evaluarea Națională. Câți elevi din Timiș au luat note peste 5 Ultimele emoții pentru absolvenții clasei a VIII-a care au susținut in aceasta vara Evaluarea Naționala. Ministerul Educației Naționale a publicat, astazi, rezultatele finale la examen, dupa soluționarea contestațiilor depuse de elevii nemulțumiți. Astfel, „promovabilitatea” in județul Timiș nu a crescut foarte mult, de la 72,12% la 72,23%. Asta inseamna ca doar cinci elevi in plus […] Articolul S-au afișat rezultatele finale la Evaluarea Naționala. Cați elevi din Timiș au luat note peste 5 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

