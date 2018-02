Stiri pe aceeasi tema

- La termenul de marti, de la instanta suprema, a procesului in care fosta sefa DIICOT, Alina Bica, este cercetata pentru fapte de coruptie, avocatul acesteia a anuntat ca aceasta nu s-a intors in tara, pentru ca „inca nu este deplasabila”, insa nu a primit inscrisuri in acest sens, transmite Mediafax.„De…

- Fostul prezentator de televiziune Madalin Ionescu a luat in greutate cateva kilograme bune dupa ce a renunțat la unul dintre marile sale vicii. Madalin Ionescu, care este casatorit cu jurnalista Cristina Șișcanu , s-a ingrașat. Madalin Ionescu, care anul trecut s-a retras din lumina reflectoarelor pentru…

- Simona Halep a luat o pauza incepand cu 27 ianuarie, atunci cand a pierdut finala de la Australian Open, impotriva Carolinei Wozniacki. Teoretic, romanca ar trebui sa evolueze la Qatar Total Open (12-17 februarie), insa prezenta ei pe teren e, deocamdata, sub semnul intrebarii.Simona Halep…

- Mirabela Dauer a fost operata de urgența. Medicii au decis sa o opereze dupa ultimile analize i s-a gasit o tumora la rinichi. Marina Almașan a dezvaluit faptul ca situația de sanatate a Mirabelei Dauer s-a agravat in urma unei diete stricte pe care artista ar fi ținut-o de 6 luni de zile. Dieta…

- Ionela Prodan, cunoscuta interpreta de muzica populara, se confrunta cu probleme grave de sanatate. Saptamana trecuta ea a ajuns de urgenta la spital, unde, de altfel, a fost si internata.

- Mihai Constantinescu nu scapa de problemele de sanatate. Desi in ultima vreme artistul a suferit a doua interventie pe cord deschis, artistul a mers intr-o scurta vacanta in Israel, alaturi de sotia lui, cu ocazia implinii a 72 de ani.

- Pentru Alexandru Arsinel, anul 2017 a fost unul foarte trist, din cauza pierderii celor doua artistei, Stela Popescu si Cristina Stamate, dar si din cauza faptului ca starea de sanatate a sotiei sale nu este una tocmai buna. De asemenea, el insusi a suferit o interventie chiar aproape de sfarsit de…

- Simona Halep a resimțit din plin oboseala acumulata in cele doua saptamani de lupta continua de la Australian Open. La cateva ore dupa finala pierdut cu Caroline Wozniacki, jucatoarea din Romania a necesitat internarea la un spital din Melbourne, acolo unde a avut nevoie de perfuzii pentru eliminarea…

- Reprezentantii Spitalului Bagdasar-Arseni au anuntat, vineri, ca starea de sanatate a consulului onorific bulgar la Ploiesti, Rosen Rusev, este una buna, acesta fiind constient si cooperant, motiv pentru care s-a dispus transferul de la Terapie Intensiva, pe sectia de neurochirurgie.

- 14 eleve si o profesoara raman internate in spital dupa ce ieri s-au intoxicat cu spray lacrimogen. Medicii spun ca pacientii sunt afara oricarui pericol, dar mai au dureri de cap si ameteli, asa ca raman sub supravegherea specialistilor.

- Consulul onorific al Bulgariei in Romania a trecut prin clipe dramatice. Demnitarul din tara vecina a fost ranit, joi, dupa ce s-a rasturnat cu masina pe care o conducea. Accidentul a avut loc pe DN5, in judetul...

- In ultimii ani, majoritatea femeilor, implicit și vedetele autohtone, prefera sa lucreze pana in ultima luna de sarcina. Asemenea lor este și Laura Cosoi care muncește in regim normal, fara sa fie afectata de sarcina. Vedeta nu a modificat nimic din programul sau pe urmatoarele luni. Dat fiind faptul…

- Cu putin timp inainte de a implini 14 ani, tanara a aflat ca sufera de o boala pentru care nu exista leac. Pe vremea cand inca nu implinise 14 ani, Maria Costache, din Bucuresti, a aflat ca sufera de o boala pentru care nu exista leac. La vremea respectiva, fata nu a constientizat cat de grava e problema,…

- Ultimele vesti despre starea de sanatate a lui Michael Schumacher! Daca pana acum nimeni nu ii mai dadea nicio sansa, profesorul Mark Oberman susține ca fostul pilot de curse ar putea sa isi revina!

- Fostul fotbalist Pele, in varsta de 77 de ani, si-a anulat o deplasare la Londra in acest weekend, dar unul dintre asistentii sai a dezmintit ca ar fi fost spitalizat, informeaza AFP. Brazilianul si-a anulat o deplasare la Londra, unde urma sa participe, duminica, la un eveniment organizat in onoarea…

- Medicul Casei Albe, Ronny Jackson, a anunțat, dupa ce Donald Trump a facut prima vizita medicala la spitalul militar Walter Reed, ca președintele american are o sanatate excelenta, relateaza AP. „Vizita medicala a decurs extraordinar de bine. Președintele are o sanatate excelenta și abia aștept sa anunț…

- Horoscop 14 ianuarie 2018: Cuadratura Soare-Uranus poate avea efecte neplacute si surprinzatoare, manifestate mai ales prin iritabilitate și certuri. Starea de nervozitate indusa de acest aspect astral crește semnificativ riscul accidentelor.

- Deputatul PSD Florin Iordache, diagnosticat cu colecistita acuta, a fost operat joi, evolutia starii sale de sanatate fiind una buna, a declarat vineri, pentru AGERPRES, prof. dr. Mircea Beuran, seful Clinicii de chirurgie a Spitalului Clinic de Urgenta...

Deputatul PSD Florin Iordache, diagnosticat cu colecistita acuta, a fost operat joi, evolutia starii sale de sanatate fiind una buna, a declarat vineri, pentru AGERPRES, prof. dr. Mircea Beuran, seful Clinicii de chirurgie a Spitalului Clinic de Urgenta Floreasca. "L-am operat ieri dupa-amiaza.

Evolutia starii sale de sanatate fiind una buna, a declarat vineri, prof. dr. Mircea Beuran, seful Clinicii de chirurgie a Spitalului Clinic de Urgenta Floreasca. "L-am operat ieri dupa-amiaza. Este bine. L-am vazut in dimineata aceasta. Din punctul nostru de vedere, credem ca maine poate

- Ion Iliescu are probleme cu picioarele dupa ce anul trecut a suferit un accident si s-a ales cu o entorsa. Asa ca isi face zilnic exercitiile pe bicicleta medicinala. Ion Iliescu a disparut din viața publica de ceve vreme, lipsind de la evenimente importante, cum ar fi Ziua Naționala sau ceremoniile…

- Dan Ciprian Sfichi, politistul taiat cu sabia in Suceava, in timpul unei descinderi in locuinta unui interlop, ar putea fi externat peste o saptamana. Medicii au precizat ca barbatul s-a recuperat miraculos, vorbeste, isi misca piciorul si mana dreapta. A

- Spitarul Universitar din București a anunțat, printr-un comunicat de presa, ca tânarul înjunghiat joi seara este conștient și stabil. El a fost internat pe secția de ATI, dupa ce a suferit o intervenție chirurgicala în zona toracelui.

- El se afla internat la Spitalul Universitar, unde a fost transportat cu o ambulanta SMURD imediat dupa incidentul din zona Politehnica. Joi seara, in jurul orei 19.00, prin apel 112, un tanar a sesizat ca a fost victima unei agresiuni, in timp ce se afla intr-un parculet din apropierea statiei…

- Fostul ministru Doina Pana a afirmat joi, la o zi dupa renunțarea intempestiva la portofoliul Apelor, ca oboseala de ministru este la un moment dat „cronica”. „Oboseala e din orice poziție, intr-adevar, din cea de ministru e la un moment dat cronica. Am cumpanit foarte mult, e o decizie grea pe care…

Doina Pana isi anunta dremisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor, motivand ca nu ii mai permite starea de sanatate sa continue activitatea in Guvern.

In cererea de demisie inaintata premierului, Doina pana spune ca starea sa de sanatate nu ii mai permite continuarea activitatii in calitate

- Marele actor Florin Piersic trage un semnal de alarma si cere jurnalistilor de can-can sa nu mai scrie articole in care anunta ca ar fi bolnav sau ca s-a internat in vreun spital. Florin Piersic spune ca se simte mai bine ca oricand, joaca in spectacole si participa la emisiuni de divertisment. Desi,…

- Incepand de la 1 ianuarie, persoanele care sufera de afectiuni cardiace sau de diabet vor putea obtine mai greu eliberara si reinnoirea permisului de conducere, reiese dintr-un ordin de ministru, la cererea unei directive europene din anul 2016, potrivit Ministerului Sanatatii (MS).

- Fostul presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, a ajuns la spital pentru ca problemele sale de sanatate s-au agravat, ieri. Acesta s-a dus schiopatand, cu piciorul umflat. Declaratia oficiala este ca a suferit o entorsa, dar surse din lumea politica sustin ca problemele sale sunt mult mai grave.

- Medicii care l-au tratat pe Alexandru Arsinel au anuntat ca starea actorului este buna si ca maestrul a fost externat. "Suntem impreuna cu maestrul Arsinel, care s-a externat dupa perioada extrem de grea. Prezentarea unei simptomatologii pe care a avut-o maestrul, Spitalul Universitar e pregatit…

- Cantareața de muzica lautareasca Gabi Lunca a facut lumina dupa ce s-a spus ca ar avea mari probleme de sanatate. Gabi Lunca, care a fost in scandal cu celebra artista Loredana Groza , este o renumita interpreta de muzica lautareasca din Romania. Cu o voce de argint și cu „vibrato-urile dulci”, a cucerit…

- Alexandru Arșinel a fost operat pe inima, dupa ce a fost internat de urgența. In prezent acesta se afla in stare stabila, dar sub supravegherea medicilor, scrie realitatea.net.Internarea actorului s-a facut la secția de cardiologie a spitalului Universitar.

- La o zi dupa ce s-a trezit din coma, agentul sef adjunct de politie Dan Ciprian Sfichi a fost bagat din nou in coma indusa, potrivit jurnalistilor de la monitorulsv.ro. El are leziuni infioratoare dupa ce a fost lovit cu sabia direct in cap, in timpul patrunderii in forta in casa unui interlop din Radauti…

- Prezent la Paris, la festivitatea de includiere a lui Michael Schumacher in “Hall of Fame” al Formulei 1, fostul sef de la Ferrari, Jean Todt, a vorbit despre starea de sanatate a fostului pilot.

- Starea polițistului ranit marți dimineața in timpul unei misiuni la Radauți s-ar fi imbunatațit, acesta putand ține in mana un telefon pentru a le auzi vorbind pe fetițele sale, a scris miercuri seara un coleg al acestuia pe o pagina de socializare a polițiștilor de la intervenții speciale.

- UPDATE 6 decembrie – Medicii sunt in continuare ”extrem de rezervați” privind starea de sanatate a polițistului atacat cu o sabie in timpul unei percheziții domiciliare la Radauți, a afirmat, miercuri, Tudor Ciuhodaru, medic la Spitalul de Neurochirurgie ”Nicolae Oblu” din Iași. „Pacientul a petrecut…

- Medicii sunt in continuare ''extrem de rezervați'' privind starea de sanatate a polițistului atacat cu o sabie in timpul unei percheziții domiciliare la Radauți, a afirmat, miercuri, Tudor Ciuhodaru, medic la Spitalul de Neurochirurgie ''Nicolae Oblu'' din Iași. "Pacientul a petrecut…

- Parinții unui baiețel de trei luni, mort, sambata, la Spitalul De Pediatrie din Pitești, se pregatesc acum de inmormantare. Dincolo de durearea imensa, oamenii au și o alta apasare, aceea ca micuțul lor s-a stins cu zile. Mama ii acuza pe medici ca l-au lasat pe micuț sa moara. Roberto Cristian avea,…

- Vesti bune cu privire la starea de sanatate a lui Radu Vasilica. Deputatul PSD de Arges a iesit din coma de vineri. In continuare insa, starea sa de sanatate este grava. Acesta ramane internat la Spitalul Floreasca din Capitala. Ultima actualizare: Duminica, 03 Decembrie…

- Un copil de un an și trei luni a fost salvat de catre pompierii din Neamț, marți seara, dintr-o mașina in care ar fi fost lasat nesupravegheat de catre mama sa, plecata la cumparaturi intr-un supermarket. Pentru a putea intra in autoturism, echipele de intervenție au spart un geam lateral al autoturismului.…

- Actrita Cristina Stamate era conștienta de problemele sale de sanatate și a decis sa isi traiasca ultimele clipe in discretie. Internata de urgenta, joi dupa-amiaza, la spitalul Floreasca, din Bucuresti, Cristina Stamate și-a dorit ca gravele sale probleme de sanatate sa ramana private. Actrita le-a…

- Traficul rutier pe Drumul National 73 Pitesti - Cimpulung este ingreunat, sambata, din cauza unui accident rutier. Un motociclist care rula cu viteza a lovit un stalp si a ricosat intr-un autoturism, fiind ranit. Surse locale sustin ca motociclistul ar fi deputatul social-democrat Radu Vasilica, informeaza...

- Starea de sanatate a Stelei Popescu pare sa se fi degradat in decursul a cateva saptamani. Marea artista a fost prezenta la DCNews Live pe data de 25 octombrie. Dupa cum se poate vedea in imagini, Stela Popescu parea plina de viața, fara nici un fel de problema. Pe 9 noiembrie, Stela Popescu…

- Casa Regala transmite ca Suveanul se afla intr o stare ingrijoratoare de sanatate si ca medicii i au administrat o medicatie care sa ii usureze somnul si respiratia, relateaza Digi 24.Din cauza starii de sanatate a regelui, medicii considera prea riscanta deplasarea acestuia de la resedinta privata…

- Viorel Lis a fost supus unei interventii chirurgicale la inceputul acestei saptamani si, in timp ce era pe masa de operatie, i-a crescut tensiunea. Din fericire, medicii au reusit sa il stabilizeze. Oana Lis, devastata dupa ce Viorel Lis a ajuns la TERAPIE INTENSIVA. "Se dadea cu capul de…