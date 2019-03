Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si China si-au exercitat joi dreptul de veto in Consiliul de Securitate al ONU impotriva proiectului de rezolutie propus de SUA, care sprijinea o solutie politica a crizei din Venezuela, informeaza agentiile de presa internationale. Proiectul de rezolutie prin care se solicita organizarea de…

- Statele Unite vor cere in aceasta saptamana un vot in Consiliul de Securitate referitor la Venezuela, a facut cunoscut marti emisarul american pentru aceasta tara, Elliott Abrams, in timp ce Rusia respinge categoric orice punere sub acuzare a lui Nicolas Maduro, relateaza AFP. "Vom avea un vot asupra…

- Statele Unite ale Americii se pregatesc sa invadeze Venezuela cu trupe desfasurate in tara vecina, Columbia, a declarat secretarul Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Nikolai Patrusev, intr-un interviu publicat marti, relateaza dpa.Rusia, care a acordat Venezuelei miliarde de dolari…

- SUA au cerut ca o noua reuniune a Consiliului de Securitate al ONU sa aiba loc marti, au declarat luni diplomati, fara a preciza daca obiectivul este sau nu supunerea la vot a unei rezolutii, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Victor Ponta anunța BREAKING NEWS: 'Ponta il lauda…

- Moscova a concentrat peste 87.000 de militari la frontiera sa cu Ucraina, a declarat marti seara ambasadorul Kievului la Natiunile Unite, Vladimir Ielcenko, la o reuniune a Consiliului de Securitate consacrata implinirii a patru ani de la semnarea in februarie 2015 a acordurilor de la Minsk, destinate…

- Ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebejia, a acuzat sambata ''Statele Unite si pe aliatii lor ca vor sa-l inlature de la putere pe presedintele Venezuelei'', refuzandu-i Consiliului de Securitate al ONU dreptul de a discuta despre situatia din tara latinoamericana, relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Statele Unite au cerut convocarea de urgenta a Consiliului de Securitate in urma crizei din Venezuela. Washingtonul il sustine pe liderul opozitiei, Juan Guaido, care si-a asumat conducerea tarii, si vrea sa-l schimbe pe Nicolas Maduro.

- Prima zi oficiala de lucru pentru noii membri nepermanenti a inclus o discutie a agendei consiliului pentru ianuarie si o ceremonie de ridicare a steagurilor la New York.Germania va ramane doi ani in consiliu alaturi de membrii nepermanenti Indonezia, Africa de Sud, Belgia si Republica…