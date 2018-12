Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, va avea miercuri convorbiri cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la Moscova, cei doi lideri urmand sa evoce indeosebi problema unui ajutor financiar din partea Rusiei pentru Venezuela, tara cu o economie falimentara, relateaza AFP. ''Discuţiile se vor axa…

- Un reprezentant apropiat al presedintelui american Donald Trump s-a aflat in contact cu Kremlinul in legatura cu proiectul de construire a Trump Tower in Rusia, inainte ca Donald Trump sa devina presedinte, a confirmat vineri purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, in marja summitului…

- Kremlinul a denuntat miercuri ''imprevizibilitatea'' Statelor Unite ale Americii, care provoaca - potrivit Moscovei - o ''profunda preocupare in lumea intreaga'', cu doua saptamani inainte de o noua intalnire intre presedintii rus si american, Vladimir Putin si respectiv…

- Retragerea planificata de SUA dintr-un important tratat nuclear semnat in timpul Razboiului Rece, anuntata in urma cu doua zile de presedintele american Donald Trump, "va face lumea mai periculoasa", a transmis, luni, Kremlinul. "Initiativele de acest gen, daca sunt puse in aplicare, vor face…

- Informațiile privind posibilitatea unui al doilea summit intre președintele rus Vladimir Putin și omologul sau american Donald Trump nu sunt adevarate, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agenției Reuters. Purtatorul de cuvant a declarat…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a exclus posibilitatea unei intrevederi intre președinții Rusiei și Statelor Unite, Vladimir Putin, respectiv Donald Trump, in condițiile in care cei doi lideri ar urma sa participe la mai multe summituri internaționale in urmatoarele luni informeaza…