"La Moscova este salutata formarea in Republica Moldova a coalitiei de guvernare si guvernului. Suntem deschisi cooperarii cu organele de conducere alese democratic ale Republicii Moldova pentru restabilirea relatiilor ruso-moldovenesti reciproc avantajoase in diferite domenii, in conformitate cu Tratatul de prietenie si cooperare din 2001", se spune in comunicat.



MAE al Federatiei Ruse si-a exprimat speranta intr-o "cat mai grabnica normalizare a situatiei de la Chisinau, in interesul tuturor cetatenilor moldoveni si al dezvoltarii treptate a tarii". "Singura cale posibila pentru…