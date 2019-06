Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Moscova l-a eliberat sambata pe jurnalistul rus de investigatii Ivan Golunov si a decis consemnarea acestuia la domiciliu dupa inculparea sa in cursul aceleasi zile pentru tentativa de trafic cu droguri, in ceea ce se considera a fi o incercare de a impiedica anchetele sale despre coruptie,…

- "Noi am stiut de la bun inceput ca ancheta lui Mueller nu va gasi nimic si nimeni nu stie asta mai bine decat noi", a declarat presedintele rus Vladimir Putin cu ocazia unui forum desfasurat la Sankt Petersburg. "Pentru noi era clar ca ancheta se va termina, practic, fara rezultate negative ", a…

- Rusia supravegheaza indeaproape regiunea Marii Negre si daca va fi nevoie 'va adopta masuri tehnico-militare suplimentare' in zona, a declarat la sfarsitul saptamanii trecute ministrul adjunct de externe rus, Aleksandr Grusko, intr-o prima reactie a Moscovei dupa ce NATO, reunita intr-un summit…

- Agenda reuniunii aniversare a Consiliului NATO la nivel de ministri de externe, care se desfasoara joi la Washington, arata ca Alianta Nord-Atlantica nu intentioneaza sa renunte la escaladarea confruntarii cu Rusia, mentioneaza Ministerul de Externe rus intr-un comunicat dat publicitatii joi cu ocazia…