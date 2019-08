Rusia: Comisie pentru anchetarea intervenției străine în protestele anti-Putin Aceasta comisie, care se va reuni intr-o prima sedinta inainte de sfarsitul lunii, va fi condusa de presedintele Comisiei de securitate si de combatere a coruptiei din Duma, Vasili Piskariov.



Piskariov a adresat deja cereri Ministerului de Externe, unor entitati ale Ministerului de Interne si autoritatii de reglementare in domeniul comunicatiilor Roskomnadzor sa prezinte informatii despre cazurile de ingerinta straina in afacerile interne ruse.



Propunerea privind crearea acestei comisii a fost facuta la inceputul lunii august de liderii celor trei partide de opozitie reprezentate…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

