- Cel putin 11 oameni si-au pierdut viata sambata dimineata dupa ruperea unui baraj in regiunea Krasnoiarsk din Siberia, a anuntat Ministerul rus al situatiilor de urgenta, citat de TASS, Reuters si dpa potrivit Agerpres. Accidentul s-a produs la un bazin al unei mine aurifere pe raul Seiba, in apropiere…

- Cel putin zece civili, printre care un copil, au fost ucisi dupa ce o camioneta in care fusese plasat explozibil a sarit in aer langa un autobuz ce transporta recruti ai armatei afgane, in provincia Nangarhar din estul Afganistanului, a anuntat luni un oficial afgan, informeaza dpa si Reuters potrivit…

- Cel putin doua persoane au murit si alte opt au fost ranite sambata, in urma unui atac armat petrecut intr-un bar din orasul Lancaster din statul american Carolina de Sud, au informat oficiali locali, citati de Reuters, titreaza Mediafax. Autorul atacului se afla in libertate si nu este clar daca acesta…

- Cel putin sapte persoane au murit, iar numeroase altele au fost ranite dupa ce un autocar a intrat in coliziune cu un camion, sambata, in nordul Rusiei, informeaza agentia de presa Tass, anunța MEDIAFAX.Accidentul a avut loc in districtul Gavrilov-Iamski (regiunea Iaroslavl), la circa 280…

- Cel puțin șase persoane au murit dupa ce doua case s-au prabușit in orașul Valparaiso din Chile, au confirmat autoritațile locale, iar un oficial regional a transmis ca numarul victimelor ar putea crește, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Serviciile de salvare au cautat printre daramaturi alte…

- Cel putin doua persoane au murit si alte sase au fost ranite in urma unei explozii produse joi la o baza de lansare a rachetelor balistice din nordul Rusiei, in timpul unui test de armament, relateaza BBC si Reuters.

- Cel putin opt persoane au fost ranite in urma unei explozii produse luni la un depozit de armament din Rusia, afirma surse citate de agentiile de presa RIA Novosti. si Tass, potrivit mediafaxExplozia s-a produs la un depozit de armament situat in apropierea orasului Acinsk, in regiunea Krasnoiarsk,…

- Cel putin patru persoane au fost ranite in urma unei explozii produse luni la un depozit de armament din Rusia, afirma surse citate de MEDIAFAX.Explozia s-a produs la un depozit de armament situat in apropierea orasului Acinsk, in regiunea Krasnoiarsk, situata in centrul Rusiei. Deflagratia…