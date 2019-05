Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti o va infrunta pe CSA Steaua Bucuresti, iar campioana en titre, Timisoara Saracens, o va intalni pe CSM Stiinta Baia Mare, in semifinalele SuperLigii CEC Bank la rugby, dupa incheierea sezonului regulat. Sambata, in etapa a 14-a, ultima, CSM Bucuresti s-a impus cu 28-12 in…

- CSM Bucuresti a redevenit lider in SuperLiga CEC Bank la rugby, dupa ce a invins-o in deplasare pe SCM Gloria Buzau, cu scorul de 33-14, intr-un meci din etapa a 13-a, penultima a sezonului. ''Tigrii'' au reusit in acest meci patru eseuri, fapt care le-a adus si punctul bonus ofensiv.…

- CSM Bucuresti a revenit pe primul loc in SuperLiga CEC Bank la rugby, miercuri, dupa ce a castigat derby-ul cu campioana Timisoara Saracens, cu scorul de 21-16 (10-6) pe Stadionul Olimpia din Capitala, intr-un meci restanta din etapa a 11-a. Potrivit Agerpres, Timisoara Saracens a obtinut punctul bonus…

- CSM Bucuresti a revenit pe primul loc in SuperLiga CEC Bank la rugby, miercuri, dupa ce a castigat derby-ul cu campioana Timisoara Saracens, cu scorul de 21-16 (10-6) pe Stadionul Olimpia din Capitala, intr-un meci restanta din etapa a 11-a. Timisoara Saracens a obtinut punctul bonus defensiv…

- CSM Bucuresti a fost invinsa de CSM Stiinta Baia Mare cu scorul de 31-19 (14-13), vineri, in Arena Zimbrilor, in etapa a 12-a a SuperLigii CEC Bank la rugby, iar ''tigrii'' au fost detronati de pe prima pozitie a clasamentului. CSA Steaua Bucuresti a urcat pe primul loc…

- Timisoara Saracens a invins-o pe Steaua Bucuresti cu scorul de 27-17 (15-3), sambata, pe Stadionul ''Dan Paltinisanu'' din Timisoara, in derby-ul etapei a 10-a a SuperLigii CEC Bank la rugby. Campioana a reusit patru eseuri, trei prin Tevita Manumua si unul prin Vlad Neculau,…

- Echipa de rugby CSM Stiinta Baia Mare a invins Timisoara Saracens cu scorul de 20-16 (8-6), intr-un meci disputat sambata pe Arena Zimbrilor in cadrul etapei a 9-a a SuperLigii CEC Bank. Intr-un alt meci de sambata, CSM Bucuresti a intrecut CS Universitatea Cluj cu scorul de 39-8 (33-0), pe stadionul…