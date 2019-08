Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a dat asigurari ca rachetele trase sub supervizarea sa sunt noi arme tactice vizand sa adreseze un ”avertisment solemn” Coreei de Sud, din cauza planurilor sale de a efectua exercitii comune cu Statele Unite, relateaza AFP, conform news.ro.Tirurile de joi au…

- Rachetele lansate joi de catre Coreea de Nord reprezinta "un nou tip de arma tactica ghidata", a anuntat vineri KCNA, agentia oficiala de presa de la Phenian, transmite AFP. Liderul nord-coreean Kim Jong Un "a organizat si condus personal" testarea acestui "sistem de arme ultramodern" ce constitue "un…

- Seful de la Casa Alba a trecut limita care marcheaza separarea intre cele doua Corei, in orasul Panmunjom, unde a fost semnat armistitiul in 1953. Niciodata vreun presedinte american nu a mai pus piciorul pe pamantul Coreei de Nord. "Este o zi mare pentru intreaga lume", a declarat Trump.…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a declarat duminica, in timpul unei intrevederi cu președintele american Donald Trump in zona demilitarizata intre cele doua Corei, ca aceasta intalnire nu ar fi fost posibila daca nu ar fi existat o "prietenie extraordinara" intre cei doi, relateaza The Guardian."Este…

- Presedintele american Donald Trump a pașit duminica in Coreea de Nord. Liderul de la Casa Alba a facut cativa pasi alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, devenind astfel primul presedinte american care a mers vreodata pe teritoriul Coreii de Nord, precizeaza AFP, citata

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a primit o scrisoare personala ''excelenta'' din partea presedintelui american Donald Trump, a anuntat duminica dimineata agentia nord-coreeana KCNA, in conditiile in care negocierile intre cele doua tari bat pasul pe loc, informeaza AFP. "Dupa ce a citit…

- ​Președintele american Donald Trump a anunțat, marți, ca a primit o „scrisoare magnifica” de la liderul nord-coreean Kim Jong Un, pe care l-a întâlnit pentru prima data în urma cu un an, pe 12 iunie 2018, la Singapore, scrie AFP.„Tocmai am primit o scrisoare magnifica…

- Biegun se afla la Tokyo in cadrul vizitei intreprinse in regiune, joi el urmand sa ajunga la Seul unde se va intalni cu autoritatile sud-coreene pentru a aborda de asemenea testul de armament de sambata al Phenianului. Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a fost prezent la respectivele exercitii…