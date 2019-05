Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zamfir și Razvan Dumitrescu au prezentat, vineri, la ”Exces de Putere”, imagini in exclusivitate din faimoasa ”vie” unde s-a decis inscaunarea lui Kovesi. Victor Ponta recunoaștea existența acestei intalniri, aranjata de Sebastian Ghița, spunand chiar ca discuțiile au fost decisive in luarea unor…

- Cristian Ghindea, vicepreședinte USR, a fost acuzat pentru ca Guvernul Cioloș nu a fost capabil sa acceseze fonduri europene in exercițiul bugetar 2014-2020, rata de absorbție fiind 0% in acea perioada. Cristian Seidler, parlamentar USR, a spus ca lucrurile nu stau așa cum au fost prezentate. In…

- Alex Coita a declarat, vineri, la emisiunea Exces de Putere, de la Antena 3, ca pare de neințeles de ce Klaus Iohannis a inceput acțiunile electorale atat de devreme in condițiile in care nu s-au anunțat alți candidați.

- Senatorul PSD Claudiu Manda a anunțat, luni seara, ca va demisiona din funcția de șef al Comisiei SRI din Parlament, in condițiile in care candideaza din partea PSD la alegerile europarlamentare, ocupand poziția a treia pe lista. „Cred ca am acumulat suficient de multa experiența la nivelul Parlamentului.…

- Oana Zamfir și Adrian Ursu au analizat vineri, la Exces de putere, un comunicat halucinant al Președinției legat de realizarile Guvernului și ale premierului Viorica Dancila cu ocazia Președinției Romaniei la...

- Potrivit acestora, PSD o masoara în sondaje pe jurnalista Carmen Avram. Nu este clar daca realizatoarea TV ar fi dispusa sa accepte oferta PSD de a candida pe un loc pe liste. Avram n-a putut fi contactata de G4Media.ro pâna la publicarea acestui articol și nu a raspuns la mesaje.…

- Denunțatorul lui Liviu Dragnea, Teodor Nițulescu, fost prefect din Teleorman, a fost iertat de toate faptele penale. Vineri seara, la emisiunea „Exces de putere”, Oana Zamfir și Adrian Ursu au prezentat la...

- Alex Dima, realizator al emisiunii „Romania, te iubesc”, a oferit un interviu pentru Pagina de Media la cateva zile dupa incidentul in care l-a pus la punct pe presedintele PSD, Liviu Dragnea. Dima explica ce inseamna cu adevarat meseria de jurnalist. In cadrul interviului, Dima a facut referire si…