Stiri pe aceeasi tema

- Actorul și regizorul Ioachim Ciobanu (40 ani), fiul celebrului Ilarion Ciobanu, trece printr-o perioada delicata in plan familial. Apropiații sai au dezvaluit ca vedeta ar avea probleme mari in casnicia cu Nicoleta Ciobanu (39 ani), femeia cu care a avut o relație de 14 ani, in urma careia a rezultat…

- [caption id="attachment_45147" align="alignleft" width="300"] Lucrarile realizate de calarașeanca Victoria Guzic[/caption] Victoria Guzic din Calarași a pierdut demult numarul lucrarilor hand-made pe care le-a creat de-a lungul anilor, nemaivorbind pe cele pe care le-a vandut sau le-a daruit. Zice ca…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe Autostrada Soarelui, in judetul Calarasi. Potrivit ISU Calarasi evenimentul rutier a avut loc la km. 30 pe Calea II. Din primele informatii in accident au fost ranite trei persoane, victimele nefiind incarcerate. ...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca nu va merge la consultarile de la Cotroceni de saptamana viitoare cu presedintele Klaus Iohannis pe tema situatiei din Justitie, dar a precizat ca de la PSD va merge o delegatie. El a adaugat ca va discuta cu liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu,…

- Federația Elevilor din Romania, federație reprezentativa a elevilor din Romania, in curs de constituire, formata din urmatoarele asociații reprezentative ale elevilor: Constanța, Maramureș, Calarași, Valcea, Bacau, București și Ilfov, solicita Ministerului Transportului și Ministerului Dezvoltarii Regionale…

- Conform sursei citate, numarul total de cazuri de rujeola confirmate în România, raportate pâna la 22 martie 2019, este de 16.211, fiind înregistrate 62 de decese. Cele 71 de cazuri nou confirmate în ultima saptamâna au fost înregistrate în Salaj…

- Un numar de 122.220 de cereri de inscriere in invatamantul primar pentru anul scolar 2019-2020 au fost depuse inainte de ultima saptamana din prima etapa a calendarului de inscriere, anunta Ministerul Educatiei. In judetul Calarasi au fost inregistrate 1.766 de cereri.

- „Se scrie o fila de istorie importanta pentru Forțele Aeriene Romane” spune ministrul Aparariii Naționale Gabriel Leș in cadrul ceremoniei de introducere a aeronavelor F-16 Fighting Falcon in serviciul de lupta permanent. Evenimentul a avut loc la Baza 86 Aeriana „Locotenent Aviator Gheorghe Mociornita”…