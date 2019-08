Stiri pe aceeasi tema

- Toti romanii sunt invitati sa voteze in perioada 16 august - 16 septembrie pentru cele sase cantece care vor reprezenta Romania in prima Carte de Cantece a Uniunii Europene (EU Songbook). Pana in prezent 65.000 de persoane din 26 state si-au votat favoritele. Romania este a 27-a tara a Uniunii Europene…

- Indicele BET, care include cele mai tranzactionate 16 companii, a crescut cu aproape 20% in primele sase luni din 2019, acesta fiind al doilea cel mai mare ritm de crestere la nivelul indicilor principali ai pietelor de capital din Uniunea Europeana, se arata intr-un comunicat publicat pe site-ul…

- Indicele care include si dividendele acordate de companiile din BET, BET-TR, a depasit pentru prima data in istorie pragul de 14.000 de puncte si a crescut cu aproape 30% de la inceputul anului, arata sursa citata. 'Piata de capital locala a crescut puternic in prima jumatate a anului, in principal,…

- Presedintele Colegiului Psihologilor din Romania, Ion Dafinoiu, este acuzat de un medic de la Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iasi ca i-ar fi „furat“ fata in varsta de 17 ani jumatate. In urma unei discutii cu mama sa, fata ar fi fugit de acasa si s-a refugiat in casa familiei Dafinoiu, nasii ei de…

- Pe strazile din Romania se inmulțesc trotinetele electrice in mod rapid și vom vedea o "explozie" a vanzarilor in doi-trei ani, spune șeful Evomag, unul dintre cei mai mari retaileri online de astfel de vehicule. Cele mai ieftine trotinete costa 1.000 de lei, iar bugetul mediu este de 2.000 de lei.…

- Presedintele Klaus Iohannis a laudat, marti, rolul jucat de societatea civila in rezultatul referendumului pentru justitie si al alegerilor pentru Parlamentul European si a cerut cetatenilor sa fie in continuare vigilenti si sa se implice, astfel incat politicienii sa nu indrazneasca sa le ignore votul.…

- ​​Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, ca, la alegerile europarlamentare și la referendum, românii au transmis un mesaj clar, proeuropean, în ciuda faptului ca unii politicieni au încercat sa le slabeasca încrederea în Uniunea Europeana. „Am avut…

- O romanca plecata de șapte ani la munca in Germania a stat zece ore la coada la o secție de votare din Freiburg pentru a vota la alegerile europarlamentare și referendum. Ea a relatat pentru Libertatea ca cei care reușeau sa ajunga la urne ieșeau apoi plangand de fericire, cu buletinul in mana. „M-a…