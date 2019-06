Consiliului Federal din Elvetia a decis sa acorde acces liber cetatenilor romani de la 1 iunie, a anunțat, recent, ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba. In luna aprilie 2018, Consiliul federal elvetian a decis sa prelungeasca clauza de salvgardare aplicabila cetatenilor romani si bulgari, prevazuta in Protocolul II al Acordului UE - Elvetia privind libera circulatie a persoanelor. Aceasta masura, a comunicat MAE la acel moment, avea o valabilitate de un an, pana la 31 mai 2019, fara a mai putea fi reinnoita, si vizeaza eliberarea de noi permise de sedere de tip "B" (durata…