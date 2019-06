Am ajuns anul trecut la 70% din valoarea medie la nivelul Uniunii Europene si am parasit, in premiera, "podiumul saraciei". In realitate, oamenii se plang ca abia reusesc sa duca un trai decent. Statisticile prezinta valorii medii, in calculul carora intra putine venituri foarte mari si extrem de multe venituri de la limita saraciei. Romanii au scapat de imaginea de „saracii” Uniunii Europene. Cel putin in statistici. Nu traim ca in Vest, insa mai bine ca trei dintre tarile din regiune. Datele Eurostat arata ca bulgarii o duc cel mai prost. Nivelul lor de trai este 56% din media europeana.…