- Veniturile totale medii lunare in trimestrul I 2019, au fost de 4.542 lei pe gospodarie si 1.752 lei pe persoana, iar cheltuielile populatiei, in medie, de 3.834 lei lunar pe gospodarie și 1.479 lei pe persoana, potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistica (INS). Potrivit…

- Veniturile totale medii lunare au reprezentat, in anul 2018, 4.251 lei pe gospodarie si 1.631 lei pe persoana. Cheltuielile totale ale populatiei, au fost, in anul 2018, in medie, de 3.667 lei lunar pe gospodarie (1.407 lei pe persoana) si au reprezentat 86,2% din nivelul veniturilor totale. Veniturile…

