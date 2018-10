Stiri pe aceeasi tema

- Comertul online se dezvolta intr-un ritm alert in Romania si va ajunge la 3,6 miliarde de euro in 2018 cu o crestere de 30% comparativ cu anul 2017, procent semnificativ mai mare fata de media europeana. Circa 8,28 milioane de romani au facut cel putin o data cumparaturi online, Romania depasind tari…

- Comerțul online se dezvolta intr-un ritm alert in Romania și va ajunge la 3,6 miliarde de euro in 2018 cu o creștere de 30% comparativ cu anul 2017, potrivit ARMO. 8,28 milioane de romani au facut cel puțin o data cumparaturi online, Romania depașind țari precum Grecia, Portugalia, Italia, Croația și…

- Un scenariu conservator de creștere estimeaza extinderea comerțului electronic in cele 6 piețe mari ale Europei Centrale și de Est (ECE) cu 8,8% pe an, de la o valoare inițiala de 13,1 miliarde euro, pana la 20 miliarde euro. Potrivit celui mai recent raport al companiei de consultanța imobiliara Colliers…

- Piata globala de comert electronic este in continua crestere. In Europa, numeroase tari inregistreaza cresteri reprezentative, iar apetitul companiilor si al consumatorilor pentru vanzarea si achizitia online se vad in statistici. Doar in Romania, piata de comert electronic a crescut cu…

- Comertul online la nivel global va atinge valoarea de o mie de miliarde de dolari pana in 2020. Potrivit unei analize realizate de PayU Romania, este sectorul cu cea mai mare crestere in economia digitala. Aproximativ doua treimi din aceasta mie de miliarde vor veni din pietele emergente - precum America…

- Potrivit unui studiu realizat de o platforma dedicata locurilor de munca, aproximativ 6 din 10 români admit ca fac cumparaturi online în timpul orelor de program cel putin odata pe luna, iar 5 din 10 spun ca timpul alocat pentru fiecare sesiune este în medie de 30 de minute.Rezultatele…

- Totusi, cifrele sunt pe cale sa atraga critici atat de acasa, cat si din plan international, avand in vedere ca excedentul comercial al unei tari este deficitul si datoria altui stat. Iar excedentul germanilor depaseste in continuare valoarea de 6% considerata de Uniunea Europeana si Fondul Monetar…

- Comerțul cu alimente, bauturi și tutun a raportat in primul semestru al acestui an o creștere de 7% ca serie bruta și un avans de 7,4% in funcție de numarul de zile lucratoare prin comparație cu primele șase luni ale lui 2017, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistica.