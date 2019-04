Stiri pe aceeasi tema

- Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene ia in calcul inclusiv scenariul anularii ideii de Brexit in urma unui al doilea referendum care ar putea fi organizat pe aceasta tema, a declarat vineri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la finalul primei zile a reuniunii informale a ministrilor…

- Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene ia in calcul inclusiv scenariul anularii ideii de Brexit in urma unui al doilea referendum care ar putea fi organizat pe aceasta tema, a declarat vineri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la finalul primei zile a reuniunii informale a ministrilor…

- Romania se descurca de minune la carma presedintiei Consiliului Uniunii Europene, este de parere ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Oficialul spune ca mandatul tarii noastre se poate prelungi pentru ca putem face fata oricarei probleme. Cu alte cuvinte, putem detine presedintia in locul Finlandei,…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, a criticat dur Uniunea Europeana, in cadrul conferintei cu tema „Semestrul european: Raportul de țara pentru Romania 2019”, menționand ca informațiile din raportul Comisiei privind Romania sunt puse intr-un context nefavorabil. Ministrul acuza ca statele membre…

- „Spune sunt aproape hotarat. (...) Dupa parerea mea, va intinde o capcana PSD-ului. Nu are niciun interes sa fie referendum, pentru ca inseamna USR-PLUS și dușmanul lui Dacian Cioloș. Va intinde o capcana, jur! In așa fel incat PSD sa arate ca se teme de referendum, pentru ca el nu are niciun interes,…

- "Mi-as dori foarte mult o analiza pe care presedintia sa o puna in mod public pentru prezentare, pentru dezbatere. Critici am vazut ca sunt foarte multe, dar nejustificate. Noi am prezentat public bugetul, s-a dezbatut in Parlament, am aratat cifre, sumele, locurile de unde vin aceste sume. Din partea…

- Reprezentanții permanenți la UE ai statelor membre au aprobat, miercuri, acordul obținut la 13 decembrie între președinție și Parlamentul European referitor la propunerea privind „produsul paneuropean de pensii” (PEPP), care reprezinta o noua categorie de plan de pensii personale,…

- Guvernul se reuneste vineri in sedinta saptamanala, pe ordinea de zi figurand mai multe proiecte de hotarari si memorandumuri. Este de aşteptat ca Executivul să aprobe vineri şi proiectul bugetului de stat pe anul 2019, aşa cum au anunţat deja atât premierul Viorica Dăncilă,…