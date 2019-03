Stiri pe aceeasi tema

- "Miza este Romania. O alta miza o reprezinta vietile romanilor, un trai mai bun sau mai rau. O tara dezvoltata sau stagnata in dezvoltare. O tara mandra cu sanse de crestere, pe masura potentialului pe care il are, sau o tara ingenuncheata si predata la cheie strainilor. Ce face Iohannis face din…

- ”Am ajuns intr-o situație extrem de penibila și regret ca am ajuns aici. Dar lipsa dialogului, aici ne duce. Am trimis acele propuneri incepand cu 17 decembrie, pana in 28 nu a spus nimeni nimic de la Administrația Prezidențiala. Am atacat acel decret, pentru ca il consideram ilegal. Ceea ce spune…

- „Am citit mesajul Președintelui Franței, domnul Emmanuel Macron! Uniunea Europeana trebuie sa revina la valorile și principiile pe care a fost cladita – de la drepturile fundamentale ale omului, pana la coeziunea sociala și economica. Președintele Macron propune interzicerea finanțarii partidelor…

- Gabriel Leș, ministrul Apararii, ii raspunde lui Vladimir Putin, dupa ce președintele Rusiei a declarat ca Romania a fost obligata de SUA sa gazduiasca scutul de la Deveselu. ”Credeți ca vreun stat din Europa vrea rachete balistice americane?”, a intrebat Putin, intr-un nou atac la adresa NATO.Leș…

- NATO poarta pe umeri responsabilitatea directa pentru dezmembrarea Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), având în vedere instalarea sistemelor balistice americane în România și Polonia, a spus Ministerul rus de Externe, relateaza TASS. ”Din nefericire, state…

- UPDATE: Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat, joi, ca Rusia risca sa atace in orice clipa o țara din Europa, in condițiile in care deși mai sunt doar doua zile pana la expirarea termenului – limita dat de NATO Rusiei pentru a lua masurile necesare privind respectarea Tratatului…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, sambata, ca ”prima isprava de pomina” a Guvernului Viorica Dancila dupa preluarea de catre președinției Consiliului UE este suspendarea procedurii de achiziție a corvetelor și ca premierul ”nu pune in pericol doar Romania, ci și intreaga Europa”.”Suspendarea…

- Conform unui comunicat de presa, la ceremonie sunt invitati sa participe reprezentantii militari ai statelor membre ale Uniunii Europene. Acest eveniment marcheaza, la nivelul Comitetului militar al UE, momentul oficial al preluarii de catre Romania a mandatului de presedintie a Consiliului…