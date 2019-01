Stiri pe aceeasi tema

- Seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute alaturi de presedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, ca nu trebuie sa existe compromisuri...

- „Am vrut sa reamintesc regulile europene. Este vorba de respectarea absolut necesara a statului de drept. Am spus ca Europa e facuta si din compromisuri, dar nu trebuie sa existe compromisuri pe aspectele esentiale, pentru ca aceste aspecte esentiale ar fi afectate negativ daca s-ar acorda o amnistie…

- Jean Claude Juncker a sustinut o conferinta de presa alaturi de presedintele Klaus Iohannis la Cotroceni. Intrebat despre o posibila amnistie "data in Romania", presedintele Comisiei Europene a declarat ca reprezinta "un pas inapoi"...

- Presedintia Romaniei la Consiliul UE are loc intr-un moment "dificil" pentru Europa, a declarat, vineri, seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in cadrul intrevederii presedintelui Klaus Iohannis cu Colegiul Comisarilor, care a avut loc la Palatul Cotroceni. El a amintit momentul "marcant" pentru…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat din nou ca este un susținator al Romaniei ca membru al spațiului Schengen și trebuie ca țara sa adere, Uniunea Europeana nefiind completa fara țara noastra."Simt ca aceasta zi este una de hotar. Deschidem prima președinție romana…

- UPDATE Romania preia presedintia Consiliului Uniunii Europene de la Austria, un partener serios si bun, a declarat vineri presedintele Klaus Iohannis. "Este un moment simbolic pentru Romania si ne bucuram de faptul ca preluam aceasta presedintie de la un partener atat de serios si bun cum…

- Cancelarul austriac, Sebastian Kurz, i-a multumit vineri presedintelui Klaus Iohannis pentru ca a avut grija de democratie si de statul de drept din Romania. "Vreau sa iti multumesc pentru ca, in calitate de presedinte, ai avut grija de democratie, de statul de drept", i-a spus Kurz lui Iohannis,…

- „Centenarul Unirii Romaniei este un eveniment important pentru toata Europa”, declara, in luna octombrie, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Seful Executivului Comunitar a sustinut acest discurs in Parlamentul European, acum mai bine de o luna, in prezenta presedintelui roman Klaus…