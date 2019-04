Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii au transmis, duminica, printr-un comunicat de presa, ca vor sa aiba un membru in comisia de experți privind MCV, și au reiterat solicitarea de a aștepta asistența juridica europeana pentru legile justiției.„Partidul Național Liberal solicita sa aiba un reprezentant in Comisia mixta…

- Sistemul preturilor angro reglementate nou introduse pe piata gazelor din Romania este contrar cerintelor juridice ale UE, informeaza Comisia Europeana (CE) intr-un comunicat. Comisia Europeană a decis să trimită României o scrisoare de punere în întârziere pentru…

- Comisia Europeana a demarat o procedura de infringement impotriva Romaniei, din cauza ordonantei 114 prin care s-a decis plafonarea pretului gazelor, si cere Guvernului sa transpuna corect normele UE. Institutia precizeaza ca, dupa ce a fost analizata OUG adoptata la finalul anului trecut,…

- Comisia Europeana a decis sa trimita Romaniei o scrisoare de punere in intarziere pentru nepunerea corecta in aplicare a anumitor cerinte prevazute de Directiva privind gazele naturale (Directiva 2009/73/CE) si de Regulamentul privind siguranta furnizarii de gaze (Regulamentul UE 2017/1938), informeaza…

- ”Am informat deja Comisia Europeana privind suspiciunile care exista in Romania cu privire la manipularea ROBOR de catre banci și am cerut intervenția autoritaților europene. Am primit confirmarea ca reprezentanții Comisiei Europene analizeaza situația. Acesta este un lucru benefic pentru romani…

- Autoritati ale Comisiei Europene pot face verificari inopinate si la sediile firmelor din Romania. Astfel, pe langa autoritațile penale, si Comisia de la Bruxelles are putere de investigație asupra documentelor firmelor, precum cele contabile. Legislația europeana a concurenței ofera puteri de investigație…

- Conferinta de presa comuna Viorica Dancila si Jean-Claude Juncker Conferinta de presa comuna Viorica Dancila si Jean-Claude Juncker. Foto: gov.ro Viorica Dancila: Buna ziua! Salut prezenta la Bucuresti a domnului Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, prezenta Colegiului Comisarilor…