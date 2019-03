Romania2019.eu / Comisarul Mariya Gabriel: "Digital Europe", primul program digital european, cu o alocare de 9 miliarde de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Startup Europe Summit este unul dintre cele mai importante momente al Presedintiei romanesti a Consiliului Uniunii Europene, a declarat joi la Cluj ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu. Prezent la deschiderea Startup Europe Summit 2019, conferinta Comisiei Europene…

- Comunitatile rurale si localitatile s-ar fi putut dezvolta mai bine daca centralizarea excesiva si gradul ridicat de birocratie din Romania nu ar fi afectat atragerea de fonduri europene, a declarat, sambata, la Cluj, europarlamentarul Iuliu Winkler. Acesta a precizat ca UDMR propune Guvernului redirijarea…

- Consumul de energie in Uniunea Europeana a continuat sa creasca in 2017, pentru al treilea an consecutiv, consumul de energie primara ajungand la 1,561 miliarde tone echivalent petrol, iar consumul final de energie la 1,222 miliarde tone echivalent...

- Romania a inregistrat un deficit de cont curent de 3,2 miliarde de euro in al treilea trimestru din 2018, al doilea ca marime din Uniunea Europeana (UE), dupa Marea Britanie, potrivit datelor publicate de Eurostat conform news.roMarea Britanie a inregistrat un deficit de cont curent de 35,4…

- Investitiile straine directe au crescut cu 8,56% in primele 11 luni din 2018, comparativ cu perioada similara din 2017, la 4,842 miliarde de euro, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate luni, informeaza AGERPRES . “Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat…

- Fostul premier Dacian Ciolos va candida la algerile europarlamentare din luna mai a acestui an. PLUS, noul sau partid, a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca in competitia interna din partid s-au inscris 186 de persoane. Printre cei care doresc sa se afle pe lista pentru europarlamentare este si…

- Deficitul comercial al Romaniei, care reprezinta diferența dintre importuri și exporturi, a crescut cu 18,2% in primele 11 luni din 2018, ajungand la 13,4 miliarde de euro, arata datele furnizate de catre Institutul National de Statistica (INS). In primele 11 luni din 2017, deficitul comercial a fost…

- ​Romania trebuie sa plateasca, in 2019, peste 1,04 miliarde euro, catre Uniunea Europeana, din imprumutul stand-by contractat in 2009, dupa ce anul trecut suma rambursata s-a ridicat la 1,43 miliarde euro, conform datelor Ministerului Finanțelor Publice (MFP).